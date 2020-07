I GESTORI

VALDOBBIADENE «Venite in piscina tranquilli. Non c'è alcun pericolo». Giovanni Menegon è il presidente del Montenuoto, la società sportiva che gestisce la piscina di Valdobbiadene. «Il caso di positività è entrato in contatto solo con le persone, in tutto 13, che frequentavano il corso di hydrobike. Un gruppo ristretto dunque. Noi abbiamo messo in atto tutte le precauzioni per la sanificazione e per scongiurare qualsiasi problema. Al termoscanner la sua temperatura non ha mai destato perplessità. Riteniamo che il caso non sia frutto della piscina. Infatti il lunedì ha passato il triage senza problemi. I sintomi sono sopraggiunti il giorno successivo».

IMPIANTO ATTIVISSIMO

La piscina di Valdobbiadene è una delle più attive della Marca: 6 dipendenti e un gruppo di 25 istruttori cercano in questo momento delicato, di dare un servizio alla comunità e alle famiglie. «Abbiamo dato la nostra piena disponibilità per organizzare i centri estivi, consapevoli delle necessità del momento e in piena sintonia con il Comune di Valdobbiadene». È proprio Menegon a ricostruire la vicenda. «Martedì scorso abbiamo ricevuto la telefonata dell'Usl in cui venivamo informati che c'era un caso di positività. Abbiamo subito fornito i nomi dei compagni di corso, che l'azienda sanitaria ha provveduto a chiamare per i tamponi. Contestualmente abbiamo provveduto a sanificare i locali e a garantire la massima sicurezza». Oggi per le piscine riaprire è soprattutto cercare di venire incontro alla gente. «Abbiamo subito perdite economiche notevoli e, come molte strutture analoghe, siamo a rischio economico. Nessuna superficialità, è la prima volta in assoluto che accade e siamo quasi certi che il virus sia arrivato dall'esterno. Entro oggi avremo l'esito dei tamponi di tutti gli iscritti al corso, ma ribadisco: la piscina è sicura e controllatissima. Il triage quotidiano è accurato, nessun rischio nella frequentazione della nostra struttura».

SUPER CONTROLLATI

Il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese conferma la sicurezza della struttura. «La cosa positiva è il fatto che proprio perchè la gestione dei turni veniva fatta per gruppi e con i tracciamenti, è stato individuato il gruppo e grazie anche alle procedure è stato rapido il controllo. Quindi anche alle famiglie che portano i bambini in piscina dico di stare tranquille perchè non siamo mai stati controllati come oggi. Può succedere che ci siano dei casi, ma la cosa importante è che adesso si riesca subito a risalire al gruppo e a limitare molto il contagio». Il sindaco si dice sereno. «Bene che sia così e anzi dobbiamo abituarci a questo sistema. Faccio i complimenti a Montenuoto per essere intervenuta in maniera così tempestiva. È una garanzia in più». (ef)

