L'EMERGENZA

MONTEBELLUNA Trenta nuovi infermieri per l'ospedale di Montebelluna. Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, ha annunciato che questa settimana verrà chiuso un piano straordinario di assunzioni, in attesa del concorso di Azienda Zero, per rinforzare i reparti più in difficoltà a causa del Covid. Ad oggi sono 103 i pazienti positivi ricoverati a Montebelluna. È praticamente un Covid Hospital. «Siamo riferimento anche per tutta l'area di Castelfranco spiega Marco Cadamuro Morgante, direttore dell'ospedale nella zona del distretto di Asolo, poi, è stato registrato un aumento dei contagi del 30%». Una sorta di tempesta perfetta che spinge l'Anaao Assomed, il sindacato dei medici, a chiedere delle mini zone rosse: «Servono lockdown mirati per arginare i contagi dice il segretario Pasquale Santoriello, medico in servizio proprio a Montebelluna gli effetti degli assembramenti dei giorni scorsi li vedremo alla vigilia di Natale. Delle zone rosse mirate e temporanee ci aiuterebbero tantissimo».

IL QUADRO

Oggi quando le unità di Medicina e Geriatria si riempiono, vengono usate aree isolate in altri reparti. Se necessario, poi, scattano i trasferimenti. «Ma anche in questa situazione l'ospedale di Montebelluna ha sempre curato tutti i pazienti che si sono rivolti alle nostre strutture», scandisce il primario della Medicina, Raffaele Pesavento. È stato recuperato personale dalle chirurgie e dai servizi territoriali. Più altri medici e infermieri inseriti in libera professione o con collaborazione. Il problema più grosso, però, resta proprio quello del personale. A Montebelluna mancano 14 medici. La carenza dei camici bianchi non è una novità, anche a causa della programmazione nazionale. Ma si è aggiunto il Covid: attualmente una cinquantina di lavoratori, tra i quali 29 infermieri e 18 operatori, sono costretti in isolamento perché contagiati o contatti di positivi. Si sono registrati dei contagi in Medicina. L'equipe medica dell'Ortopedia è stata quasi dimezzata alla luce del contagio di 6 medici su 14. Ora qui la situazione si sta risolvendo: quattro specialisti sono rientrati.

NUOVI CASI

Allo stesso tempo, però, ieri sono emersi altri tre contagi tra i vari reparti, uno dei quali di Otorinolaringoiatria. La situazione è pesante. Si fanno turni estenuanti. Ma si va avanti. Sempre ieri, ad esempio, è stato operato un anziano positivo al Covid per una frattura al femore. Dal 17 dicembre, inoltre, parte degli interventi chirurgici dell'ortopedia verrà spostata allo Iov di Castelfranco. In tutto ciò, l'arrivo dei 30 nuovi infermieri potrà alleggerire le situazioni più critiche. Tra le unità che lavorano a pieno regime c'è la Terapia intensiva, che conta 7 posti letto occupati. «Senza alcuni tipo di selezione legata all'età dei pazienti. Nel modo più assoluto mette in chiaro il primario Moreno Agostini anche i pazienti con più di 80 anni hanno sempre ricevuto il massimo delle cure. Non ci sono problemi di posti letto. In caso di necessità, siamo pronti ad aumentarli in qualsiasi momento». Discorso identico per la Pneumologia. «Abbiamo 20 posti di semi-intensiva. E il 20% dei pazienti ha meno di 60 anni, cosa che sfata il mito che il Covid sia un problema solo per gli anziani sottolinea il primario Riccardo Drigo a tutti, se necessario, viene garantita l'alta intensità di cure e il supporto respiratorio».

LE RASSICURAZIONI

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione, infine, l'Usl ha da parte una grande scorta nei propri magazzini: oltre 4.500 tute per l'alto rischio, più di 18mila mascherine Ffp2, circa 29mila mascherine chirurgiche, mezzo milione di guanti e così via. «Ci sono voci non vere su mancata assistenza e su carenza di dispositivi di protezione tira le fila Benazzi è il venticello della calunnia. Vogliamo evitare che diventi una tempesta. In questa situazione non c'è niente di peggio delle voci non veritiere». (m.fav)

