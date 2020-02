Montate ieri altre due tende della Protezione Civile Veneto davanti al pronto soccorso, all'ingresso dell'ospedale San Martino di Belluno. «È a scopo preventivo», ha detto il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno che ieri ha dato la notizia delle due nuove strutture. Si vanno ad aggiungere alle 4 già montate (2 a Belluno e 2 a Feltre), che vengono utilizzate in caso di triage per i casi sospetti. E in un momento d'emergenza come quello a cui deve far fronte la sanità bellunese, il dottor Fabio Soppelsa, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti, ha differito di due mesi la data della pensione. Lo ha fatto «vista la particolare complessità della situazione legata alla diffusione del Coronavirus», dice l'Usl in una nota. «Tra le misure straordinarie adottate dall'Usl Dolomiti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid- 19, - spiega - infatti, la Direzione Generale ha chiesto al dottor Soppelsa di differire la data di risoluzione del rapporto di lavoro, nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e anche in considerazione dell'attuale organico medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e, in generale, del Dipartimento di Prevenzione. La data di pensionamento, prevista per il 1° marzo 2010, quindi, è stata posticipata al 1° maggio 2020».

Le procedure per il conferimento del nuovo incarico è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura scadranno il 5 marzo 2020. «Ringrazio il dottor Fabio Soppelsa per la disponibilità e la responsabilità dimostrata nel restare in servizio in questo momento di particolare complessità. La scelta denota dedizione all'Azienda e un forte senso etico», sottolinea il Direttore Generale Adriano Rasi Caldogno.

