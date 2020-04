IL MONITORAGGIO

PORDENONE «Nelle Usca la competenza è medica, non infermieristica». Gianluca Altavilla, segretario provinciale del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, chiarisce una volta per tutte quanto prevede la legge in tema di Unità speciali di continuità assistenziale, la struttura che si fa carico dei malati Covid-19 che non necessitano del ricovero ospedaliero.

Dovrebbero essere infatti attivate da oggi le Usca, il cui compito è di monitorare a casa l'andamento a livello clinico dei pazienti affetti da coronavirus che non necessitano dell'ospedale. Negli ultimi giorni si sta parlando della volontà di inserire nell'equipe la figura dell'infermiere domiciliare, ma su questo aspetto il Nursind ha tenuto a mettere i puntini sulle i: la presenza di tale professionista non è prevista dalla normativa: «Se ciò si verificasse, si contravverrebbe a quanto previsto dalla norma mette in evidenza il sindacalista Altavilla -; si registrerebbero inoltre una sottrazione di tempo per le numerose prestazioni dell'Adi (Assistenza domiciliare integrata) e un aumento del rischio di infezione sia del personale, sia dei pazienti in carico all'Adi stesso. Tutto questo in un contesto di carenza infermieristica che necessita di essere colmata al più presto».

Sulla questione della composizione delle Unità speciali di continuità assistenziale, Altavilla precisa che «l'articolo 8 del decreto legge del 9 marzo 2020 istituisce la task-force, cui fa seguito il decreto 192 del 6 aprile dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale (oggi Asfo). Sia la legge, sia le disposizioni aziendali non prevedono, per tale unità, la presenza dell'infermiere e questo correttamente, considerato che si tratta di prestazioni prettamente mediche».

E aggiunge: «Converrà, quindi, in un'ottica di rispetto della legge e corretto impiego delle risorse, rivedere il quadro. Nel caso in cui questi pazienti necessitino di prestazione infermieristiche, dovrà essere attivata l'assistenza infermieristica domiciliare, con interventi necessari e mirati, al fine anche di ridurre il rischio di infezioni».

Alessandra Betto

