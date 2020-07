MONITI E APPELLI

JESOLO - «Giù le mani da Jesolo». Un monito e un appello rivolto indistintamente a tutti coloro che da qualche giorno stanno utilizzando il nome della città per ottenere visibilità. Soprattutto dopo il caso dei 43 casi positivi all'interno della Croce Rossa di via Levantina (tutti asintomatici), riscontrati tra un operatore e richiedenti asilo. E' quello lanciato, con tono deciso, dal presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, Alberto Maschio. Oltretutto precisando che le disdette annunciate nei giorni scorsi, sono inferiori al previsto e che l'occupazione ricettiva rimane su buoni livelli. «Basta speculatori attacca il presidente degli albergatori - sciacalli politici, benpensanti, tuttologi che continuano a parlare e pensare di avere la verità in tasca sul turismo. Non volendo certo generalizzare e rivolgendoci a quanti intervengono in maniera speculativa, dove sono stati quando invocavamo delle soluzioni, o perlomeno delle progettualità per il medio e lungo termine? Quando c'era la necessità di spingere su alcune soluzioni, da noi prospettate (dati alla mano) per aiutare anche i nostri potenziali collaboratori? Quando c'era da parare i colpi dalle tante fake news e progettare una adeguata comunicazione con i Paesi tradizionalmente a noi vicini? Ora che la città si sta rialzando, pur con tutte le fatiche del caso, ad ogni difficoltà che emerge in questo tortuoso percorso, c'è sempre qualcuno che è pronto a speculare».

Una situazione che secondo Maschio sarebbe legata al peso garantito da Jesolo. «Sappiamo aggiunge il presidente di Aja - che Jesolo ha un nome spendibile per farsi pubblicità, ma a questo gioco noi non ci stiamo. Giù le mani da Jesolo. La smettano di parlare di turismo, che fanno più danni, soprattutto quando non si sa neppure ciò di cui si sta parlando. Ora vogliamo più progettualità e meno chiacchere». Di fatto un appello rivolto anche ai tanti cittadini che continuano a diffondere messaggi negativi nei social. «Se ci sono problemi dice sempre Maschio segnaliamoli alle autorità competenti». Quindi la precisazione sulle disdette associate a quanto emerso sui contagi alla Croce Rossa. «Secondo quanto emerso dalle rilevazioni H-Benchmark conclude il presidente di Aja - abbiamo avuto, nelle nostre strutture, una occupazione che, nei fine settimana, ha ottenuto picchi pari al 93%, con una presenza di stranieri di oltre il 35%. Da segnalare, inoltre, il superamento della soglia del 60% di occupazione anche per i giorni feriali (domenica-giovedì) della scorsa settimana e dei primi giorni di quella in corso. Per quanto riguarda le disdette, riteniamo fondato che le notizie rimbalzate sul fronte Covid-19 alla Croce Rossa, con tutte le polemiche che ne sono seguite, abbiano portato ad un aumento delle disdette di circa il 7% rispetto alla media registrata fino ad oggi». Intanto al centro della Cri, dopo il trasferimento a Cavarzere dei 42 migranti positivi, a Jesolo sono rimasti in isolamento precauzionale gli 85 richiedenti asilo risultati negativi al tampone. Anche ieri la situazione è stata definita tranquilla, pur con l'area presidiata giorno e notte dalle forze dell'ordine, sia all'ingresso che lungo tutto il perimetro della struttura. Gli attuali ospiti sono stati divisi in moduli da 25 persone per assicurare un maggiore controllo ed evitare eventuali contagi. Nella giornata di oggi i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Ulss4 effettueranno ai migranti un nuovo tampone per valutare l'evoluzione della situazione a metà quarantena.

