BELLUNO Per la spesa, per il pagamento delle bollette e altri commissioni che, chi si trova in quarantena, non può svolgere. Monica Fagro ne ha pensata un'altra. La coordinatrice del gruppo Aiutiamoci con il cuore Belluno Longarone e provincia amplia i servizi della rete benefica messa in piedi sei anni fa e, dotata di vaporella e mascherina, li adatta ai tempi. Ride quando le si chiede di spiegare la nuova iniziativa. È instancabile e ha un cuore grande.

«Me ne invento sempre uno, lo si sa ormai scherza -. Io adesso abito a Castellavazzo, nel paesino c'era un solo positivo durante la prima ondata di Covid mentre adesso i contagi sono ben di più e ci sono parecchie persone chiuse in casa, impossibilitate a svolgere le azioni quotidiane compreso il fare la spesa». Da qui l'idea di saltare la barriera dell'omertà che, si sa, nelle piccole comunità tende ad esserci e offrirsi come tutto fare per chi è recluso in casa. Per ora ha diffuso la proposta nei canali social, nella speranza di ricevere risposte da chi ha bisogno. «Ho deciso di espormi prima persona spiega -, se c'è qualcuno solo e in difficoltà io posso andare a fargli la spesa, pagare le bollette e altro. Insieme a me ci sono tanti volontari, sono una cinquantina quelli attivi nel gruppo».

Una ragazza si è fatta avanti, è nativa di Belluno ma abita a Sacile, un po' troppo lontano per il gruppo. Nel frattempo anche l'altra attività prosegue e si è modificata adattandosi ai tempi. Il sodalizio Aiutiamoci con il cuore, infatti, era nato sei anni fa con l'intento di raccogliere beni alimentari, vestiti, oggettistica per la casa e comunque tutto quanto una persona avesse bisogno per offrirlo alle famiglie in difficoltà della provincia. Oggi, nonostante le restrizioni e le accortezze legate al rischio contagi, l'impegno prosegue a suon di vaporella. Monica si è dotata dello strumento per igienizzare a fondo tutto quanto le viene portato da chi dona, per poi consegnarlo a chi ne ha bisogno senza rischi. Igienizza vestiti, stoviglie e coperte, è un lavoraccio ma ne vale la pena. «La pandemia ha messo ancora più in crisi quelle persone già in condizioni economiche precarie spiega -, perciò stiamo pensando davvero a tutto, anche ai giochi per i bambini e ai regali di Pasqua prima e di Natale adesso. Di recente ho portato ad una mamma con un bimbo di pochi anni un po' di giocattoli, il piccolo è stato così felice da donarmi uno dei pupazzi che teneva nel passeggino. E' stato un gesto commovente».

Un'altra volta è partita il sabato pomeriggio con l'auto carica di viveri donati dai sostenitori del gruppo per portarli ad una donna il cui marito era rimasto senza lavoro e un'altra ancora ha lanciato l'appello per riuscire a racimolare i soldi per pagare le bollette ad una famiglia di Longarone sul lastrico. Oggi pensa alla mamma e ai suoi tre figli rimasti senza niente dopo l'incendio della loro casa di Umin. Si sta dando da fare. «Le famiglie che seguivo prima del Covid ora hanno ancora più bisogno conclude -, sotto Pasqua abbiamo attivato una raccolta per dare modo a tanti genitori di poter regalare qualcosa ai loro bambini e anche in quel caso si è scatenata tanta solidarietà».

Alessia Trentin

