Mondiali, gli alberghi si rinnovano

I CANTIERICORTINA A Maion sono state tolte le coperture al rinnovato albergo Miriam, che è stato demolito e ricostruito ampliato. Ci si attende la riapertura per l'estate. A Ronco sono state completate a tempo di record le strutture in legno dell'ampliamento dell'hotel Da Beppe Sello. Poco lontano, lungo la strada 48 delle Dolomiti, il Columbia ha aperto lo scorso inverno un nuovo e attrezzato centro benessere. A Zuel sta per riaprire l'hotel Faloria, dopo i lavori che ne hanno completamente modificato la struttura. È stata integrata con...