Mondiali di sci, opere per 5 milioni: appalto a Emaprice, direzione a Dba

L'EVENTO 2021CORTINA Apriranno presto altri cantieri delle opere per i Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, forse già fra un mese, come anticipato una settimana fa, durante la visita di sopralluogo della Federazione internazionale sci. Sono stati infatti affidati all'impresa di Bolzano (sede legale) Emaprice i lavori per gli interventi previsti nella zona di Rumerlo, alle pendici della Tofana, nel piano dei Mondiali. Il bando ammontava a 4 milioni 839.913 euro più Iva, per creare il nuovo traguardo delle piste da sci Olympia e...