Momo, il volontario musulmano: «Il Careni, la mia vita»

LA STORIA PIEVE DI SOLIGO Si chiama Mohammed Hammonouch, ma al Careni per tutti è Momo. 29 anni, di cui 28 passati in Italia, è proiezionista e addetto all'antincendio. «Faccio parte del Careni perché ho trovato un gruppo forte e unito che mi ha fatto sentire il benvenuto e dove sto talmente bene che l'impegno non mi pesa e quasi non mi accorgo del servizio che offriamo al nostro pubblico». NELL'ASSOCIAZIONE Dentro la storia da Nuovo cinema Paradiso dell'associazione Careni, 170 volontari che da quasi sedici anni mandano avanti una...