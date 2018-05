Momenti musicali e veri concerti: i bellunesi protagonisti sul palco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMAL'adunata nazionale degli alpini gode sempre di una sua particolare colonna sonora. C'è quella più chiassosa di cori e piccoli complessi musicali improvvisati, ma c'è anche quella ufficiale e prevista dall'organizzazione che quest'anno vede in calendario ben 150 esibizioni in città e nei paesi limitrofi. A prestare le loro voci, provenienti da varie regioni d'Italia, saranno oltre cento cori e allieteranno il pubblico anche una quarantina di fanfare e bande alpine e non, che si alterneranno per regalare a visitatori e cittadini...