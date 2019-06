CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Momenti di terrore ieri a Marghera. Una perdita di gas da una delle bombole che alimentano i fornelli di un chiosco per la vendita di panini, il piccolo ambiente che si satura e poi un boato. Quindi panico, urla, fiamme, i vestiti che bruciano sulla pelle. L'esplosione ha avuto l'effetto di una bomba nel piazzale del Leroy Merlin, il megastore del bricolage, in via Colombara a Marghera, ieri vero le 13.30. Il bilancio è di quattro feriti, due donne e due uomini: le prime gravi, una volta intubate e transitate per l'ospedale di Mestre sono...