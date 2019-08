Momenti di tensione ed esasperazione «Sono disperato, mi butto dal balcone»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Momento di tensione ieri durante l'assemblea. Un signore che non è tra i residenti nel quartiere Pertini, ma è lo stesso un assegnatario di un appartamento Erp - e che come tutti ieri alla riunione ha ricevuto un aumento sproporzionato del canone di affitto e lo sfratto - visibilmente alterato per le conseguenze imposte dalla legge regionale, si è alzato improvvisamente dalla sedia. Si è avvicinato a Giorgio Rocelli, presidente del Comitato del Quartiere Pertini, e ha pronunciato parole di grave sofferenza. «Sono depresso - ha...