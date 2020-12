LE MODIFICHE

TREVISO Sono partiti ieri, rimanendo in vigore per i prossimi otto giorni (ovvero fino al 6 gennaio compreso) i nuovi orari del servizio di trasporto pubblico. Mom ha infatti riorganizzato le corse in base alle restrizioni imposte dal governo in materia di spostamenti tra Comuni in virtù delle zone rosse e arancioni che interesseranno tutto il Paese fino all'Epifania. Verranno in pratica estesi gli orari festivi anche in alcuni giorni feriali con la sospensione totale delle corse, sia urbane che extraurbane, per il 1. gennaio. Una revisione indispensabile anche in vista della riapertura delle scuole il 7 gennaio (anche se con il 50% degli studenti in presenza per ogni istituto, secondo le indicazioni del ministero dell'istruzione, ndr) che comporterà ulteriori sforzi per la Mom sia a livello di personale in servizio che di mezzi in strada. Anche con il ricorso, se dovesse rendersi necessario, al operatori privati per coprire tutte le zone e gli orari.

LE NOVITÀ

Come detto, il primo giorno del 2021 rimarranno nei depositi sia gli autobus che coprono le tratte urbane sia le corriere che effettuano quelle extraurbane. Il servizio extraurbano verrà inoltre sospeso domenica 3 e mercoledì 6 gennaio. In quei giorni sarà operativo soltanto quello urbano a Treviso con oraio festivo pomeridiano, ovvero tutte le linee urbane circolano dalle 13.40/14 fino a fine servizio. In questi giorni anche i servizi travel planner online e sull'app potrebbero non venire aggiornati. Le variazioni riguardano anche le linee 181, 182 (Caverzan) e 180 (Barzi). Un'altra modifica riguarda invece i prefestivi, ovvero giovedì 31 dicembre, sabato 2 gennaio e martedì 5 gennaio: in queste tre date sia le corse urbane che quelle extraurbane osserveranno l'orario festivo.

OGGI E LUNEDÌ

Dei nove giorni interessati dalle modifiche decise da Mom ne restano dunque due: oggi (30 dicembre) e lunedì 4 gennaio. Le linee urbane verranno garantite con orario feriale, quelle extraurbane osserveranno invece l'orario definito feriale non scolastico. Si tratta, compresa la giornata di ieri, degli unici tre giorni in cui la Mom ha garantito in pratica tutte le corse. E non è poco: a causa della pandemia e della conseguente chiusura della scuole, oltre alla riduzione massiccia degli spostamenti legata al lockdown, l'azienda ha dovuto registrare mancati incassi milionari riuscendo a non tagliare alcun posto di lavoro.

Giuliano Pavan

