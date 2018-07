«Molto schivi ma a posto»: al bar tutti li ricordano così

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIQuella famiglia polacca a Sernaglia della Battaglia la conoscono in pochi. Schivi, riservati, di poche parole. Abitano in una casa lungo via Trevigiana e frequentano poco il paese. Gli unici a frequentare il bar del paese sono proprio i due fratelli arrestati ieri mattina per aver rapinato e torturato la zia. IL PAESE«Sono ragazzi che non si sono mai davvero integrati, stanno tra di loro, ma parevano assolutamente tranquilli». Sono esterrefatti i vicini della grande casa che accoglie la famiglia polacca oramai da diversi anni....