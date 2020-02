LA SPIEGAZIONE

PIEVE DI CADORE E' arrivata puntualissima Manuela Lanzarin all'ospedale di Pieve di Cadore dove aveva dato appuntamento ai sindaci di Auronzo e Comelico. Era il secondo incontro fra Regione e rappresentanti del territorio e l'assessore ha voluto precisare prima di tutto che «noi non siamo da una parte e i sindaci da un'altra, siamo tutti impegnati a garantire sicurezza e tranquillità con i servizi».

L'incontro era per chiarire l'organizzazione del Punto di primo intervento di Auronzo. Erano presenti, oltre agli amministratori locali, l'assessore regionale alla Protezione Civile e Politiche per la Montagna Gianpaolo Bottacin, e il direttore generale dell'Ulss Dolomiti Adriano Rasi Caldogno, affiancati dal direttore sanitario e dal responsabile del Suem 118. Manuela Lanzarin: «Ci siamo chiariti, è stato un incontro positivo. Abbiamo dimostrato e continuiamo a dimostrare con investimenti importanti che stiamo portando nel bellunese attrezzature e tecnologie. Per l'emergenza ed urgenza sappiamo la difficoltà che oggi c'è rispetto al personale, questo è il vero dramma. Abbiamo fatto tre concorsi per 81 posti e in graduatoria per l'area emergenza abbiamo solo tre persone. Da qui la necessità di esternalizzare il Ppi di Auronzo. Ma rimangono stanziate ad Auronzo due mezzi di soccorso. Oggi abbiamo definito il mantenimento della situazione attuale con le due ambulanze, una per l'emergenza e l'altra per i trasporti secondari. Ed in più in fase di bando gara prevederemo anche un'estensione del servizio di emergenza ed urgenza, quindi con un altro mezzo per i periodi di grande concentrazione turistica. Ho anche chiarito che la decisione di esternalizzare il servizio è dettata esclusivamente dalla necessità di tenere aperto il Ppi in una fase storica in cui è molto complesso reperire il personale necessario, e che nulla vieta di poter ritornare alla gestione diretta quando ciò sarà possibile. Esternalizzazione peraltro non significa privatizzare, perché il servizio rimane pubblico a tutti gli effetti mediante il convenzionamento pubblico privato». L'incontro cadorino era stato sollecitato durante quello veneziano del 16 gennaio, in quell'occasione la Lanzarin, sentite le rimostranze dei sindaci, aveva assicurato che sarebbe salita per confrontarsi con gli amministratori. L'assessore regionale ha ricordato l'avvio dell'elisoccorso notturno, «l'organizzazione complessiva si rafforza e non va sottovalutato il fatto che, di essa, fa parte anche l'elicottero del Suem 118 basato a Pieve di Cadore, una disponibilità di grande valore che, in questa vicenda, alcuni hanno ingiustamente sminuito».

G.B.

