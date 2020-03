Coronavirus: negli ultimi sette giorni negli ospedali dell'Ulss 3 registrati 99 ricoveri. E ieri anche tre morti. Le degenze nelle Terapie Intensive hanno subito un'impennata: da 19 (facendo riferimento al 10 marzo) alle 32 della sera di martedì 17 marzo. Non solo. I pazienti entrati in ospedale nella settimana appena passata, non sono solamente persone in precarie condizioni di salute. Se è vero che a essere colpiti sono soprattutto gli over 70, è altrettanto inoppugnabile il fatto che adesso il coronavirus attacchi anche le persone di altre fasce d'età, soprattutto tra i 50 e i 70 anni, che rappresentano il 31% dei veneziani ricoverati perché positivi a Covid-19: sono 21 (13 maschi, 8 donne) i pazienti tra i 50 e i 59 anni; 25 (19 maschi, 6 donne) quelli ora su un letto degli ospedali dell'Ulss Serenissima e che hanno un'età compresa tra i 60 e i 69 anni. Per quanto riguarda i decessi, in un mercoledì che per il veneziano si registra come la giornata più nera - in fatto numerico - da quando il 22 febbraio è scoppiata la pandemia, a spirare sono stati un anziano di Cavarzere, un'anziana di Spinea e un ultraottantenne di Venezia, residente alla Giudecca.

Munaro alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA