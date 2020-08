«Non sapevamo che Petra Reski fosse candidata, lo aabbiamo appreso solo dopo la pubblicazione dell'articolo». Guido Moltedo, direttore di Ytaly, spiega così il pasticcio dell'articolo pubblicato sul Frankfurter Allgemeine Zeitung contro Brugnaro dalla giornalista candidata con Gasparinetti, «Della propria candidatura - prosegue Moltedo - la collega ha scritto nel testo dell'articolo inviato alla redazione della FAZ. Nella messa in pagina dell'articolo, i redattori del desk hanno deciso, autonomamente, di non pubblicare questa notizia, togliendola dunque dal testo poi pubblicato. Petra Reski ci ha inviato la traduzione dell'articolo così com'è stato pubblicato dal suo giornale. Non ha ritenuto di avvertire la nostra redazione dell'omissione decisa dai suoi colleghi né, direttamente, della sua candidatura. Si è anche discusso con lei della parte finale del suo articolo, che suona come esplicito endorsement di Marco Gasparinetti, considerandola, da parte nostra, una posizione decisamente squilibrata e di parte. Sorvolando sul fatto di essere lei stessa candidata, ha risposto ai nostri rilievi difendendo la sua scelta e il suo diritto alla soggettività esplicita, dichiarata, nel suo mestiere di giornalista. Lei poi ha deciso di far togliere l'articolo, perché si è sentita offesa».

