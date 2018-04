Mogliano, le staffette partigiane difendono il municipio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MANIFESTIMOGLIANO Dal Municipio di Piazza dei Caduti, spiccano le foto e le brevi biografie di quattro donne, impresse in gran formato non solo sul telone, ma anche nella memoria. È così che l'Amministrazione Comunale, nel cerimoniare l'anniversario della Liberazione dalle forze nazifasciste, ha voluto rendere omaggio ai suoi caduti, e in particolar modo alle donne che ne hanno contribuito. LE DONNE I boccoli spuntano dalle mani di tutte le donne presenti alla cerimonia, come da tradizione. Presenti, oltre alla Giunta Comunale, il coro La...