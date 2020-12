LA PROCEDURA

BELLUNO Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, telefono e numero della tessera sanitaria. Sono questi i primi dati base che vengono richiesti nel modulo di consenso informato per la somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech contro il coronavirus. Un modulo di 10 pagine in cui oltre ai dettagli operativi, c'è la nota informativa e la scheda anamnestica. Chi viene vaccinato sottoscrive di essere stato «correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose». «Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le indicazioni», si legge ancora nel modulo. Un'operazione quella della lettura e compilazione del modulo, che richiede diversi minuti, ai quali devono aggiungersi i 15 minuti post iniezione. Procedure laboriose, che verranno snellite mano mano che la macchina si roderà, ad esempio con l'autocompilazione da parte del vaccinando del modulo.

Il vaccino «è somministrato mediante iniezione nella parte alta del braccio. Esso richiede 2 dosi, a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. È molto importante che Lei si ripresenti per la seconda somministrazione, altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare», viene spiegato inoltre. Tutti i 40 vaccinati di ieri si dovranno ripresentare il 17 gennaio. «In caso di sintomi gravi o sintomi che potrebbero essere correlati ad una reazione allergica, consultare immediatamente il proprio Medico curante o ricorrere a strutture di pronto soccorso. Negli studi clinici non sono stati osservati decessi correlati alla vaccinazione», si conclude nel modulo.

