MOBILITA' SOSTENIBILE

TREVISO La novità arriva dalla Fantic Motor, l'azienda di Casier che produce motocicli e cicli elettrici di alta gamma: riconoscerà ai dipendenti che andranno al lavoro con l'e-bike 0,25 euro per chilometro percorso. «Fantic - ha spiegato l'amministratore delegato, Mariano Roman - ha deciso di intraprendere la strada della sostenibilità partendo dal suo interno, promuovendo un piano mirato alla mobilità per andare a lavoro. Un progetto - ha aggiunto - che potrà esse re replicato anche da altre realtà aziendali che troveranno in Fantic il partner ideale, usufruendo di un sistema già rodato». Ma è solo un segno, il più eclatante, della voglia di bicicletta esplosa nella Marca. Le due ruote stanno vivendo un vero boom.

L'INDAGINE

Da Lenzini il bonus bici ha prodotto un +30%. Da Pinarello si sale al 50% e fino al 70% per le e-bike. È ufficialmente bici boom a Treviso. Due mesi di cattività e l'apprensione nel salire di nuovo sui mezzi pubblici potrebbero rivoluzionare definitivamente le abitudini dei trevigiani. Che, in misura sempre maggiore, scelgono la bicicletta. Aiutati anche dalle politiche dell'amministrazione comunale, decisa a premere sull'acceleratore. A Decathlon il parco bici è esaurito: sia a Treviso, sia a Mestre, sia a Pordenone. Restano solo i modelli esposti, non vendibili. E sui siti i tempi di ordinazione variano di mesi. Tra i negozi trevigiani c'è chi dichiara un aumento del 50% sulle vendite, ma in linea di massima la media è un po' inferiore. «Abbiamo avuto un aumento stimabile in circa un +30%», conferma Andrea Lenzini. I modelli scelti variano dalla city bike alla e-bike. «In 3 settimane ne abbiamo vendute 100». Qual è l'identikit dell'acquirente? «Noi non vendiamo bici sportive, il nostro acquirente utilizza la bicicletta quotidianamente, per gli spostamenti in città. La primavera è una stagione in cui generalmente aumentano le vendite, ma questo exploit è senza dubbio dovuto al bonus». In concreto il cliente acquista la bicicletta e solo in un secondo momento accede al sito per la richiesta.

CICLOTURISMO

Sul fronte del cicloturismo se da un lato sono fioccate le disdette in tempo di coronavirus, da inizio maggio ogni sabato i negozi specializzati hanno dalle 20 alle 100 prenotazioni. Si tratta prevalentemente di un turismo domestico, di provenienza provinciale e regionale. Il rinnovato interesse per le biciclette è sottolineato anche da Fausto Pinarello. «Stanno cambiando i consumi, e sempre più la bicicletta diventa un oggetto quotidiano. Il bonus? Ci ha aiutato sicuramente ad incrementare di un 50% le vendite. E sulla bici assistita stiamo aumentando del 70%. Le cose vanno a gonfie vele. Perchè la gente blindata ca sa per oltre due mesi non ne può più. E non tornerà a prendere i mezzi pubblici». Ieri fila di fronte al negozio di Pinarello. «E' il momento delle due ruote: questo è più che evidente per tutti noi. Andare in bici fa bene a noi stessi e all'ambiente. E Treviso ha tutte le caratteristiche per essere una città a misura di ciclista».

Elena Filini

