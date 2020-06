MOBILITA' E CAOS

VENEZIA Torna il sole e Venezia vive l'ennesimo assedio che in serata, al rientro, ha visto l'imbarcadero del Lido venire preso d'assalto, con decine e decine di persone lasciate a terra perché i battelli avevano raggiuntoi il limite consentito. In mattinata invece i parcheggi di piazzale Roma sono andatu esauriti nel giro di poche ore. La tensione principale si è registrata ieri mattina all'ingresso del parcheggio del Tronchetto, dove ci sono state diverse animate proteste per chi, soprattutto residenti al Lido, si è trovato imbottigliato tra le auto che cercavano uno stallo rischiando così di perdere il ferry che li avrebbe portati sull'isola di fronte a Venezia. Ed è il terzo fine settimana di fila che la situazione si replica.

AL TRONCHETTO

Una situazione che ha spinto i vertici di Interparking, la società proprietaria del parcheggio del Tronchetto, ad aumentare il personale in turno per gestire al meglio la situazione della viabilità d'accesso al piazzale, districandosi tra le lamentele di chi rischiava di perdere il collegamento navale con il Lido e gli abbonati che venivano deviati proprio verso il pontile d'imbarco per poi essere fatti rientrare nel parcheggio. Una situazione che secondo il comando della polizia locale di Venezia non ha però generato grosse criticità. «Noi siamo disponibili a tendere la mano all'amministrazione e l'abbiamo già dimostrato in questi mesi in cui abbiamo fatto tariffe vantaggiose - precisa il direttore Operations, Jacopo Luxardi - Benissimo che le auto vengano mandate al Tronchetto, ma va trovata una modalità di gestione. Chiediamo un tavolo condiviso per gestire questi flussi massivi in modo ordinato. Siamo anche disponibili a mettere il nostro personale a disposizione della città, ma ci deve essere detto e ci devono essere specificate in modo esaustivo le modalità». Ad aumentare code e tensione anche una valigia abbandonata ai piedi di Rialto che è stata fatta brillare dagli artificieri, ma che per diversi minuti ha tenuto Venezia paralizzata anche nei trasporti.

IN SPIAGGIA

Nel frattempo la giornata di ieri ha portato il pienone in spiaggia proprio al Lido. Una clientela residenziale per la gran parte. Impossibile evitare gli assembramenti, sia a bordo dei mezzi sia in attesa alle fermate. Il sistema dei trasporti in isola, dopo le proteste al Tronchetto, è stato messo sotto pressione nell'ora del rientro. Affollato il terminal di Santa Maria Elisabetta, battelli strapieni, gente a terra. Molto frequentate per tutto il giorno le spiagge, dove la cartellonistica spiegava chiaramente i giusti comportamenti da mantenere per evitare la diffusione del virus. Affollati anche i Murazzi, e le spiagge libere agli Alberoni e a San Nicolò.

LE CAPANNE

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari privati, invece, la percentuale di occupazione delle capanne ha raggiunto una percentuale che non si registrava da anni: tra l'80 e il 90 per cento. Quasi tutti gli stabilimenti hanno aperto, l'altro giorno è toccato al Consorzio Alberghi, altra spiaggia storica dell'isola che ha aperto i battenti dal 10 giugno. Tra circa due settimane gli ultimi ad aprire, nello schema cronologico, saranno gli stabilimenti balneari dell'ex Ciga, Excelsior, Des Bains e Quattro Fontane. Dopodiché l'estate potrà finalmente considerarsi partita a pieno regime. Ma, intanto, c'è già un bel pienone, negli stabilimenti aperti. Ormai anche le procedure di accesso non sono più una sorpresa: entrata e uscita separate per dividere i flussi, registrazione dei clienti, possibilità di misurazione della temperatura con termoscanner. Aperti anche i chioschi con musica sul lungomare Marconi. Quest'anno, però, non ci potrà essere l'apertura degli stabilimenti balneari dopo cena fino alle 22, nemmeno nel fine settimana, per dare modo ai gestori di procedere alla sanificazione della spiaggia alle 19 è obbligatoria la chiusura. Ma l'estate al Lido è cominciata.

Lorenzo Mayer

