Moavero: anche noi eravamo migranti La Lega: è offensivo `

LA POLEMICAROMA Puntuale come una ricorrenza, riesplode la polemica sul ricordo dei 262 morti nella miniera del Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, l'8 agosto 1956. Scontro che si materializza nel duro attacco dei capigruppo della Lega in Parlamento a commento delle parole del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, sugli emigrati italiani del secolo scorso che, dice, devono «farci pensare» ai migranti che sbarcano oggi sulle nostre coste. Gli italiani morti a Marcinelle furono 136, e quel giorno commemora tutti i nostri...