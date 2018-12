Moavero al vicepremier del Kenya «Non mettete a rischio la vita di Silvia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPIMENTOROMA Dopo più di due settimane dal rapimento, l'Italia continua ad augurarsi una «rapida liberazione» della giovane volontaria Silvia Costanza Romano, rapita in Kenya, nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. Il suo sequestro continua a tenere il paese con il fiato sospeso, tanto che ieri il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha confermato la «forte aspettativa nel massimo e solerte impegno» di Nairobi per arrivare presto a una soluzione positiva della vicenda. L'occasione per ribadire la preoccupazione...