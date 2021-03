L'INIZIATIVA

AURONZO Chiudono le passerelle, lo show sale in quota. Sembrava un paesaggio lunare, ma erano le Tre Cime di Lavaredo. Le vette più note delle Dolomiti hanno fatto da sfondo ieri pomeriggio alla sfilata di MiuMiu. Sei modelli in un paesaggio innevato, quasi lunare, le superbe montagne di pietra tutt'attorno, una luce fioca a rendere ancora più onirica la scena. Così, in piena pandemia e proprio nel giorno in cui si annuncia l'impennata di contagi nel Bellunese che trascina con sé la chiusura delle scuole dell'area, il glam ha fatto tappa ad Auronzo. Una vetrina mondiale scattata alle 14, con count down iniziato parecchie ore prima, nel sito della casa di moda da dove è stato possibile vedere i 12 minuti di sfilata. Era tanta l'aspettativa attorno all'evento. Una sfilata senza pubblico, fuori dai soliti circuiti della moda, all'aperto e in montagna non si era mai vista. Un evento fuori dalla classica cornice, sia chiaro, ma atteso in tutto il mondo e rimbalzato anche sulle pagine social della sindaca di Auronzo Tatiana Pais Becher.

PALCOSCENICO INATTESO

Il nome della provincia di Belluno, delle Tre Cime, di Auronzo e di Cortina (citata dalla casa di moda perché il riferimento più famoso in zona) hanno avuto i loro dodici minuti di gloria mondiale, un palcoscenico inatteso che ha rincuorato molti sul futuro del territorio sotto il profilo turistico. Un filmato simile non può non avere ricadute economiche positive, viene da pensare. Ma non tutti i bellunesi hanno gradito. E sui social non sono mancate le critiche di chi nella passerella tra le nevi non ha visto altro che un affronto alla crisi in cui si trovano infangati molti, uno schiaffo in faccia agli imprenditori costretti a fermarsi, ai lavoratori in cassa integrazione e chi più ne ha più ne metta. Ad ogni modo il mondo dello show biz ieri era lì, occhi puntati allo schermo dello smartphone o del pc per non perdersi il catwalk con mammut. Personaggi che contano e direttori di riviste di moda, da Anna Wintour a Chiara Ferragni, li si immaginava lì, ieri alle 14, sguardo sedotto da tanta bellezza che sembrava sfidare le scarpe a tricot e i vestiti in lurex del marchio.

PUNTUALITÀ

Il video è partito alle 14 in punto, al termine del conto alla rovescia. Dodici minuti di ampie inquadrature sul paesaggio attorno alle Tre Cime e al lago Antorno, modelli e abiti ripresi da lontano, piccoli in mezzo a tanta maestosità. Donne e uomini avvolti da lane preziose, coperti da piumini colorati e gonfi, in un tripudio di arancioni e verdi delle sciarpe a tricot. Sentieri tracciati sulla neve hanno fatto da passerella agli indossatori, ma ci sono stati anche momenti in mezzo al bosco in un vedo non vedo tra gli abeti. Di tanto in tanto vedute dall'alto, riprese da un drone, a sottolineare, per chi non l'avesse capito, che al di là della collezione ultra chic, del cachemire pregiato delle maglie, dei colori vivaci e dei tagli sartoriali la vera protagoniste era lei, la natura.

MALUMORI

Ma qualcuno non ha gradito e ha tacciato l'operazione come una ca...ta pazzesca; qualcun altro ha criticato le modelle, qualcun altro ha portato in campo velate tesi complottiste sul Governo e sul controllo delle persone. La scelta di Miuccia Prada non ha fatto scattare in tutti l'orgoglio bellunese, non ci sono state standing ovation né moti di fierezza nel constatare come, tra tutte le località del mondo, proprio Auronzo e le sue cime siano risultate le più rappresentative della bellezza italiana. Eppure poteva essere un inno alla rinascita, un'occasione per sentirsi orgogliosamente uniti nel promuovere il territorio, un segnale di attenzione da parte, anche, del mondo tutto lustrini della moda che ama molto Cortina. Perché la montagna non è solo trekking e rifugi. Eppure no. Su 10 commenti ieri 9 erano negativi e questa, forse, è stata un'occasione persa per provare ad essere migliori, per guardare oltre la pandemia e avere fiducia che qualcosa, comunque, migliorerà.

Alessia Trentin

