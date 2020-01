«Misure fiscali agevolate per le attività di montagna»

L'APPELLO

BELLUNO Misure fiscali differenziate, verifiche sullo scontrino elettronico e risorse per gli esercizi commerciali. La lista dei desideri di Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità enti montani) passa attraverso un vero e proprio appello al governo. «Negli ultimi giorni l'avvio per tutti gli esercenti dell'obbligo di scontrino elettronico ha comportato uno scambio intenso di pareri, anche di polemiche, rispetto all'imposizione e agli aggravi burocratici e operativi - rileva Uncem - questi aggravi sono complici all'aver indotto numerose attività commerciali a chiudere, nei piccoli Comuni montani».

FISCALITÀ

Uno dei pilastri delle richieste dell'associazione riguarda la tassazione: «Alle Zone economiche speciali, il Decreto Clima ha aggiunto le Zone economiche ambientali in corrispondenza dei Parchi nazionali - spiegano dal quartier generale di Roma - ora devono essere le Regioni a intervenire» La strada indicata è quella dell'Emilia-Romagna: dove agli esercenti e ai titolari di attività di lavoro autonomo che operano in Appennino, nei Comuni montani, arriva un aiuto concreto per sostenerle e renderle più competitive in territori dove è più difficile fare impresa. Dal 2019 è infatti previsto un contributo commisurato all'ammontare dell'imposta Irap. 12 milioni di euro l'anno, per tre anni, con un contributo alle imprese che si configura come credito d'imposta, da utilizzarsi per il pagamento delle imposte negli anni 2020-2021-2022.

IL METODO

«Viene concesso - spiega Giovanni Battista Pasini, Presidente Uncem Emilia-Romagna, che ha seguito tutti i passaggi legislativi in materia - in proporzione all'importo Irap dichiarato, per un importo fino a 5mila euro l'anno con un beneficio che potrà arrivare fino ad un massimo di 3mila euro l'anno. Ogni impresa vedrà infatti coperto il 100% dell'imposta Irap 2017 fino a 1.000 euro, a cui si aggiungerà il 50% dell'imposta Irap 2017 per lo scaglione da 1.000 a 5.000 euro». Una misura replicabile anche nelle altre Regioni «Uncem auspica tutte le Regioni possano agire su questo fronte - evidenzia Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - e che con un Programma operativo nazionale Montagna per il settennato di fondi europei 2021-2027 si possano individuare altri specifici contributi comunitari ai negozi, ai bar e alle imprese dei Comuni montani, senza che vengano configurati come aiuto di stato. Ci lavoriamo. Gli Stati generali della Montagna sono la sede corretta per farlo». L'appuntamento con il ministro Francesco Boccia è fissato a Roma per il 31 gennaio 2020. La giusta occasione per mettere sul tavolo le proposte concrete.

LE ALTRE STRADE

Tre sono le proposte, firmate Uncem, alle istituzioni regionali e nazionali per affrontare il rischio desertificazione commerciale: «La prima cosa da fare, entro gennaio, è un esame dell'Agenzia delle Entrate, nei Comuni montani, per capire quanti si siano adeguati all'obbligo di scontrino elettronico e quanti non lo abbiano ancora fatto. Quanti hanno chiuso e per quali motivi. Secondo punto - prosegue Bussone - deve essere il riparto in tempi rapidissimi del fondo da 30 milioni di euro previsto in legge di bilancio a sostegno delle attività».

