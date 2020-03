MISURE DI SICUREZZA

BELLUNO C'è chi apre le braccia e mette la testa tra le spalle, chi si arrabbia e chi si arrabatta per sottostare all'ordinanza. I provvedimenti preventivi per il Covid 19 mettono in crisi il commercio bellunese alle prese con distanze da un metro da rispettare e clienti, di fatto, più radi. Sopra tutta la lista di azioni a cui sottostare c'è il timore dei controlli, da parte di agenti di polizia locale e perfino il diffondersi di voci, non confermate, di multe già effettuate. In realtà non esistono sanzioni amministrative o penali specifiche per chi non rispetta distanze o somministra alimenti o bevande al bancone: tutto è assoggettato all'articolo 650 del Codice penale, ovvero inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

ESPRESSO SOLO SEDUTO

E allora niente caffè al bancone, anche per l'espresso al volo serve sedersi e far pace con la fretta, niente tavoli vicini al ristorante e guai a incontrare qualcuno e ad abbracciarlo perché c'è sempre chi, vedendo, storce il naso. Un po' ovunque gel disinfettanti, vicino alle casse, sopra i banconi, e un continuo strofinarsi di mani che si puliscono. I camerieri hanno il loro da fare tra servizi ai tavoli e pezzetta imbevuta di alcol o Amuchina con cui passare in un ciclo pressoché ininterrotto tavoli, sedie, maniglie e banconi.

L'IDEA DEL MINI TAVOLO

Al Dersut di piazza Vittorio Emanuele ci si è organizzati posizionando un tavolo davanti al bancone, perché chi ha l'abitudine di bere lì non si senta spiazzato. Il mini tavolo si trova a pochi centimetri dal bancone, ma ad una distanza sufficiente per rispettare il metro e mettere tutti tranquilli. E poco importa la scomodità, di questi tempi è l'ultimo dei pensieri. Un flacone di gel lavamani, poi, si trova proprio davanti alla cassa, chiaro invito ai clienti a pigiare il prezioso erogatore.

OSSERVATI SPECIALI

«Vediamo passare gli agenti di polizia locale spiegano le bariste -, non entrano ma gettano lunghi sguardi all'interno. Noi serviamo solo ai tavoli e rispettiamo tutte le normative. Siamo riusciti a trovare un gel igienizzante e ne abbiamo comprato anche per altri commercianti della piazza». Insieme ai caffè è calata anche la vendita all'edicola. Meno persone in centro e dunque meno afflusso al chiosco di Stefano, in piazza dei Martiri. «Io le mani me le lavo di continuo spiega alzando e mostrando il dispenser di sapone -, qui le distanze vengono rispettate proprio per la conformazione dell'edicola, ma ho notato meno persone negli ultimi giorni».

IL RITROVO DEGLI STUDENTI

Lo conferma anche Giorgio Boito, del bar Deon. Meno persone nell'orario della colazione, meno persone per la pausa pranzo. In compenso più giovani al pomeriggio. «Nel complesso il via vai è diminuito dichiara -, ma fortunatamente stiamo lavorando al pomeriggio. Notiamo meno coperti a pranzo, perché probabilmente diversi clienti si sono presi ferie avendo i figli a casa da scuola e non sapendo come gestirli. Per rispettare le distanze abbiamo riorganizzato la disposizione dei tavoli e per evitare assembramenti abbiamo sospeso le feste dell'aperitivo».

CINESI SOTTO PRESSIONE

Qualcuno non si fa trovare impreparato e sfodera da dietro il bancone un metro, per essere ligio, qualcun altro racconta di clienti che entrando passano in rassegna con lo sguardo i tavoli, le distanze e gli occupanti e senza remore traggono conclusioni come troppo affollato, io esco. A rimetterci maggiormente, tuttavia, sembra siano state proprio le attività gestite da cinesi. Nei giorni scorsi era impensabile mangiare un sushi in città, il più dei ristoranti era chiuso così come diversi negozi di acconciatura.

Alessia Trentin

