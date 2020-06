L'ANALISI

TREVISO «La realtà è molto semplice: se a settembre le cose restano così, metà dei ristoratori trevigiani, compresi quelli storici, chiude. Senza gli aiuti economici promessi e senza un taglio agli affitti è impossibile resistere». Analisi semplice e brutale quella che dà Denis Mistro, uno dei ristoratori che da più anni naviga all'interno del centro storico e che ha imparato ad annusare l'aria per capire cosa porta il vento. E in questo periodo non arriva nulla di buono. Gestisce la storica osteria-ristorante Il Cavallino a porta Santi Quaranta e il bar americano in piazza Vittoria. Due sensori estremamente attendibili per avere il polso della situazione.

L'ALLARME

Mistro sottolinea varie questioni: «Noi come tanti altri abbiamo il problema degli affitti - attacca - la ripresa per certe attività è lenta. La gente ancora non esce, la fascia di clienti che va dai 50 ai 90 anni, quelli che vanno più spesso a cena fuori, è praticamente sparita. E poi non ci sono soldi da spendere. Se non arrivano gli aiuti, la cassa integrazione, i contributi, sarà sempre peggio. E intanto non ci resta che negoziare con i proprietari degli immobili per ottenere una riduzione degli affitti». E trattative del genere sono ormai partite in tutta la città. Se già oggi sono tanti i locali che non ripartiranno, per scelta o perché sopraffatti dai conti da pagare e dalle entrate ridotte, alla fine dell'estate la situazione potrebbe farsi drammatica. «Quando dico che a settembre la metà di noi potrebbe chiudere - ripete Mistro - mi riferisco non solo alla ristorazione, ma a tutto il mondo del commercio. I problemi purtroppo sono comuni».

DOPPIO BINARIO

Bar e ristoranti però hanno percorsi diversi: «Mi baso sulle nostre attività - continua - in piazza Vittoria il bar ha ripreso abbastanza bene anche se i lavori di sistemazione del porfido ci penalizzano un po'. Non capisco perché non li abbiano fatti prima. Ma adesso che la gente è tornata a muoversi, in quella piazza si lavora con le colazioni, i caffé, qualche pranzo». Al Cavallino invece la situazione è diversa: «Per i ristoranti la ripresa è più lenta. E per vari fattori: c'è meno gente che va a cena, manca giro. E poi, ricordo, che stiamo lavorando praticamente senza turisti. E questo pesa tantissimo, soprattutto per noi che in genere lavoriamo molto anche con le stanze del B&B. E le cose non sono difficili solo qui, ma ovunque: parlo con i fornitori che vengono da me come da tanti altri e mi dicono che in città siamo un po' tutti nelle stesse condizioni. Si può andare avanti ancora qualche mese, ma poi i nodi verranno al pettine e le scadenze non saranno più rinviabili. Servono aiuti economici da una parte e una revisione degli affitti dall'altra. Altrimenti sarà veramente dura per tutti».

