Misericordia, il silenzio per le vittime del terrore

LA FESTAVENEZIA In una Scuola della Misericordia sfavillante, tra gli ospiti vestiti a festa, è calato il silenzio. Un minuto di raccoglimento per le vittime dell'attentato di Strasburgo, ma anche di «tutti i crimini che vengono realizzati», come ha chiesto il presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese, mentre il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha ricordato che il «nostro continente ancora una volta è stato oggetto di un atto vile e barbaro». Il tradizionale appuntamento per gli auguri di Natale, organizzato da...