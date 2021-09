Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MIRANO Un bambino di 4 anni è risultato positivo al coronavirus ieri pomeriggio al Pronto soccorso dell'ospedale di Mirano.Il bambino è asintomatico e non è stato ricoverato in struttura. Tutto viene a galla poco dopo mezzogiorno quando al Pronto soccorso dell'ospedale si presenta il bambino di 4 anni assieme alla mamma: a portarlo al punto di primo intervento sono sintomi che nulla hanno a che vedere con il Covid-19.Ma come da prassi...