MIRANO Nella casa di riposo c'è un residence da abbattere, che però contiene un tesoro: letti, mobili, lampade, perfino scale esterne di sicurezza, serramenti e ausili sanitari che non servono più.

Accade all'Ipab Luigi Mariutto di Mirano: quei beni potrebbero finire in discarica, oppure diventare, in questa crudele pandemia, il sogno di molti anziani ospiti della struttura divisi dai loro affetti più cari. Se ceduto infatti, quel materiale consentirebbe di realizzare La casa degli abbracci, un ambiente protetto dove far incontrare i nonni con i figli e i nipoti, separati dal Covid in questi lunghi mesi di isolamento. La struttura, infatti, assicurerà la separazione tra residenti e visitatori, permettendo comunque l'incontro, il dialogo e perfino il contatto fisico tra anziani e famigliari, grazie a teli che consentiranno comunque ciò che più è mancato in questi mesi agli anziani ospiti: l'abbraccio.

Serviranno 2.440 euro per realizzare la struttura, con tutti i presidi di sicurezza previsti. I materiali in disuso da alienare sono il risultato della dismissione del vecchio padiglione Ortensia, utilizzato in questi mesi come deposito e che ora andrà demolito. L'operazione si inserisce nel progetto di riorganizzazione dell'istituto assistenziale di Mirano, che prevede il pieno esercizio della nuova residenza Gelsomino, che ospiterà 90 anziani non autosufficienti.

Il Mariutto ha deciso di alienare quel materiale per non farlo diventare rifiuto e realizzare non solo La casa degli abbracci, ma anche La cucina terapeutica, dove gli anziani potranno sperimentare attività culinarie e di educazione alimentare. Più importante in questo caso la spesa, a causa delle attrezzature necessarie: 4.375 euro.

La cessione dei beni all'interno dell'Ortensia avverrà a offerta libera, attraverso un'oblazione a favore dei servizi dell'ente. Possono presentare istanza enti, società, privati e associazioni interessati ad acquisire i materiali: basterà richiedere un sopralluogo per valutare i beni disponibili, attraverso la prenotazione di appuntamento allo 041.5799756 dal 14 al 18 dicembre. Le domande per acquisire mobili, attrezzature ed altro possono essere presentate entro le 11 del 21 dicembre.

Il Mariutto intanto vive in queste settimane, come molte Rsa, quell'incubo che era riuscito finora a sfiorare: i contagiati all'interno della struttura hanno purtroppo toccato ieri quota 37 ospiti, tutti isolati proprio all'interno del Gelsomino, utilizzato come area rossa. Anche il comitato familiari ha espresso vicinanza e solidarietà all'istituto: «Abbiamo tutti sperato - spiega la presidente del comitato Luisa Toniolo - che la struttura rimanesse esente dal contagio, purtroppo alla fine così non è stato e anche noi stiamo vivendo tutto ciò con apprensione e disagio. Siamo vicini al personale, coinvolto in prima linea e che ha l'ansia e il timore di trasmettere involontariamente l'infezione e di essere a loro volta infettati».

