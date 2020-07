L'INIZIATIVA

MIRANO Una serata di musica per riaccendere l'estate dopo il lockdown e fare un patto per la città: questa è la cifra dell'evento organizzato per venerdì 10 luglio, alle 21.30, in piazza Martiri della Libertà, a Mirano, da Comune, Confcommercio del Miranese e il gruppo di lavoro dei commercianti di Mirano, anima di tante iniziative in centro storico. La manifestazione - che è stata battezzata Mirano ripar-Ti-amo - avrà una dedica importante: a medici, infermieri e protezione civile. Il ricavato delle offerte libere per l'entrata sarà devoluto alle famiglie più povere di Mirano. Una Mirano che quest'estate non pare più quella che tutti conosciamo, spenta da chiusura forzata, fatica e difficoltà di ripresa. Ecco che ci pensa l'entusiasmo dei suoi operatori economici, da sempre motore di tante iniziative cittadine, a dare fuoco alle polveri.

Sul palco, insieme allo showman Gianni Scribano, saliranno artisti celebri, frontman di note cover band, musicisti e voci locali, tutti a titolo gratuito, desiderosi di contribuire allo scopo dell'iniziativa. Tra loro nomi come Luca Lanzanò, Enrico De Marchi, Fulvia Pin, Luca Dei Rossi, Gigi Golfetto, Leo dei Velvet Dress, Max Pianta, Laura Ivan e Valentina Danieli di DanceStudio Mirano. Musica, coreografie, riflessioni a voce alta saranno l'occasione per mettere un punto su quel che è stato e interrogarsi su cosa sarà la città, che ha fatto dell'intrattenimento e del suo centro commerciale naturale uno dei suoi punti di forza. Sono 200 i posti a sedere, secondo le disposizioni di sicurezza previste, a cominciare dal transennamento delle aree, la gestione dei flussi e il contingentamento dei posti, per un paio di ore piacevoli in compagnia, e la possibilità di tenere i negozi aperti per chi lo vorrà. Invitati tutti i sindaci del Miranese, che hanno risposto collettivamente alla chiamata del territorio, il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, le forze dell'ordine, il delegato per la Città Metropolitana, Giorgio Babato, rappresentanti di aziende del Miranese che hanno fornito aiuti in questi mesi.

RINGRAZIAMENTO

E' chiaro il messaggio del presidente di Confcommercio del Miranese, Ennio Gallo: «La serata è anche un modo per ringraziare gli operatori del commercio, che nei mesi scorsi hanno sopperito alle mancanze di molte famiglie, per esempio con la spesa a domicilio. Diciamo che se medici e volontari hanno salvato le persone, i negozi hanno salvato le città e oggi vogliamo tornare a viverle appieno. Con la pandemia, abbiamo percepito la nostra fragilità, le nostre relazioni e il nostro mondo sono completamente cambiati. Qual è la prospettiva futura? Vorrei sperare che nascesse da qui una riflessione sulle nostre città, sempre più al servizio del cittadino». Chiosa l'assessore alle Attività produttive Christian Zara: «Mirano riparTiAmo' vuole essere un momento nel quale la nostra città ringrazierà pubblicamente quanti si sono adoperati per il bene di tutti e vuole allo stesso tempo essere la tappa zero' della ripartenza: tutti assieme potremo superare anche la crisi economica che abbiamo di fronte come siamo riusciti con quella sanitaria. E la presenza di tutti i sindaci è un bel segnale di unità». Una bella occasione anche per i professionisti dello spettacolo, che sono stati i primi a fermarsi e gli ultimi a ripartire.

Sara Zanferrari

