Per un focolaio, quello dell'ospedale di Noale, che si accende, uno (forse) va spegnendosi. Il centro servizi alla persona Luigi Mariutto di Mirano annuncia il calo dei positivi, ora rimasti due, entrambi per il momento senza complicazioni e asintomatici. In un panorama come quello delle case di riposo, ancora sotto la lente di ingrandimento regionale e nazionale, l'Ipab miranese scansa la paura dopo aver toccato quota cinque contagi tra personale e anziani ospiti, tutti messi in isolamento nel nuovo padiglione Gelsomino. E presto molti ospiti potranno almeno vedere i loro familiari dietro alle vetrate.

«Al settantesimo giorno dall'inizio della crisi - spiegano il presidente Giuseppe Marchese e il direttore Franco Iurlaro -, dopo essere stati esenti per 48 giorni da ogni situazione di contagio, rispetto ai cinque casi positivi rilevati il 10 aprile risultano positivi solo due anziani e nessun operatore». Il risultato è arrivato dopo il completamento del nuovo ciclo di tamponi di controllo periodico sull'intera platea delle residenze, che ha coinvolto 500 persone tra operatori e ospiti. «I due anziani positivi - proseguono i vertici della struttura - sono asintomatici, quindi senza evidenza di patologie correlate al virus e sono seguiti dal personale medico, infermieristico e sociosanitario in zona rossa, un nucleo di isolamento fino alla successiva verifica di negatività».

Sempre nella residenza Gelsomino è stata attivata una seconda zona di quarantena, denominata zona gialla, dove trovano ospitalità gli anziani che hanno avuto contatti con i positivi, e un'altra area di quarantena (la zona arancione) è dedicata all'osservazione degli ospiti che presentano sintomi da verificare o che rientrano da una dimissione ospedaliera.

«La situazione - concludono Marchese e Iurlaro - risulta pertanto in costante attenzione e monitoraggio e così sarà fino alla fine dell'emergenza. Aderendo al protocollo regionale continueranno i tamponi e, alternativamente, i test sierologici e manterremo sempre informati familiari e cittadini sull'evoluzione. Al momento non ci sono disposizioni regionali che consentano la riapertura delle visite ai famigliari, ma ci stiamo attrezzando con un piano di incontri, dove possibile, attraverso le vetrate delle residenze. Presidente, consiglio di amministrazione e direzione esprimono vivo apprezzamento al personale, che ha contribuito a circoscrivere il contagio ed è impegnato a prevenirlo e accompagnare le persone che lo hanno subito».

