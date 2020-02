MIRANO

Domenica surreale a Mirano, dove agli appelli a non farsi prendere dal panico fanno da contraltare scene da psicosi spinta: poche farmacie di turno prese d'assalto, anche se ormai quasi tutte senza mascherine e disinfettanti, parcheggi pieni e code ai supermercati (dove cominciano a scarseggiare detergenti e igienizzanti), chiese ancora più deserte del solito. Situazione quasi estrema e tuttavia ancora in evoluzione, provocata dalle notizie di sabato che hanno proiettato la città nelle cronache nazionali dopo che il primo infetto veneziano è transitato per l'ospedale civile.

Ieri nel nosocomio si è lavorato ancora secondo rigidissimi protocolli sanitari: personale, anche tecnico e di servizio, ha operato con mascherina e guanti, spostamenti e visite sono stati limitati ma il servizio regolare, diversamente da alcune notizie circolate su chiusure e riduzioni dell'attività. Solo una parziale restrizione si è avuta sabato a Medicina, per permettere le operazioni di sanificazione del reparto, dove è stato ricoverato il paziente contagiato. Un sospiro di sollievo si è avuto invece alla notizia che i tre casi riguardanti operatori sanitari entrati in contatto con il paziente di Mira si sono in realtà verificati all'ospedale di Dolo e non in quello miranese, ma non è affatto finita: molti credono che si tratti solo di un rinvio dei primi annunci di positività, visto che il paziente è entrato per ben due volte in ospedale e vi è rimasto alcuni giorni in ricovero. Si attendono gli esiti dei tamponi, anche perchè già alcuni dipendenti risultano colpiti da febbre alta.

Protocolli rigidissimi anche negli altri luoghi di cura. All'Ipab Luigi Mariutto sospese per precauzione le visite dei famigliari degli anziani fino a domenica prossima compresa. Troppo alto il rischio di contagio esterno per gli ospiti, già di per sé fragili. La direzione invita a raggiungere telefonicamente il personale per rassicurare gli anziani per conto dei famigliari. Fuori, cancellati tutti gli eventi pubblici, non solo quelli sportivi con un giallo creatosi durante la giornata attorno al mercato settimanale del lunedì, prima annullato, poi riabilitato in extremis ieri sera dopo che Comune e autorità regionali hanno concordato una forma meno stringente di vincolo proprio in riferimento ai mercati e alle attività commerciali in genere: sostanzialmente non aveva senso bloccare i mercati senza chiudere le medie e grandi distribuzioni di vendita. Questa mattina dunque il mercato di Mirano ci sarà, anche se probabilmente ridotto anche a causa della difficoltà a raggiungere tutti gli ambulanti.

«Stiamo cercando di operare in modo coordinato - spiega la sindaca Maria Rosa Pavanello - anche se non è facile in una situazione in continua evoluzione. L'obiettivo è mantenere una linea comune tra tutti gli enti, anche sovracomunali, per superare insieme l'emergenza». Per quanto riguarda le attività sportive e ricreative, oltre alle gare domenicali, molte società sportive hanno sospeso da oggi anche gli allenamenti e i corsi settimanali mattutini, pomeridiani e serali. Chiuse come in tutta la regione le scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, da oggi e almeno fino a domenica prossima.

Negli altri comuni del Miranese la situazione non è diversa: a Salzano sabato sera il direttivo della Pro Loco aveva già deciso, in anticipo sulle decisioni regionali, di annullare il celebre Carnevale della Monica, che avrebbe dovuto tenersi ieri con una trentina di carri mascherati e una stima di 20mila visitatori. «Decisione assunta - spiega la Pro Loco - in mancanza di linee guida ufficiali e in un momento di grande incertezza e preoccupazione. Abbiamo ritenuto per ragioni di sicurezza di annullare la sfilata». Confermata solo l'estrazione della lotteria abbinata alla manifestazione, che però si è tenuta a porte chiuse e i risultati comunicati online. Sabato si era tenuto invece regolarmente il carnevale di Spinea.



