MIRANO Bufera sul Miranese, vento e grandine spazzano soprattutto Salzano, Mirano,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIRANOBufera sul Miranese, vento e grandine spazzano soprattutto Salzano, Mirano, Noale, Santa Maria di Sala, con danni e blackout. Danni e disagi sono stati segnalati soprattutto nelle frazioni: Zianigo, Scaltenigo, Veternigo, Stigliano, Briana. A picchiare duro, prima in mattinata, poi con replica nel pomeriggio, è stata soprattutto la grandine, che ha provocato danni a colture e auto, specialmente a Salzano e parte di Noale. Qui i chicchi sono caduti grossi come albicocche, in particolare ai confini tra Salzano, Mirano e Santa Maria di...