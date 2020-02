MIRA

Una domenica a Mira prudentemente chiusi in casa per contrastare la diffusione del coronavirus, mentre salgono a due i contagiati nella cittadina di quasi 40mila abitanti. Dopo il caso dell'uomo di 67 anni, residente in via Ghebba a Oriago di Mira, attualmente in gravi condizioni, ricoverato dal 17 febbraio prima all'ospedale di Mirano, poi in Medicina a Dolo e quindi trasferito, sabato scorso, nel reparto di Terapia intensiva a Padova si è aggiunto un secondo caso: si tratta di una dottoressa, residente a Mira, nel gruppo dei tre operatori sanitari infettati dell'ospedale di Dolo risultati positivi al test di verifica effettuati per sospetto di contagio del Covid-19 ma che, non necessariamente, hanno sviluppato la malattia.

FAMIGLIARI NON CONTAGIATI

La buona notizia è che i famigliari e le persone che hanno avuto contatti con il 67enne ricoverato, anch'essi sottoposti al tampone, non sono risultati contagiati dal virus. A Mira, comunque, il giorno dopo il caso coronavirus i cittadini, in particolare i residenti della frazione di Oriago, hanno preferito starsene prudentemente a casa, accogliendo l'invito del sindaco Marco Dori che per dare informazioni corrette e puntuali ha costantemente postato nei social network, ad intervalli di due ore, aggiornamenti e informazioni utili. Miresi chiusi in casa, strade sorprendentemente deserte e anche poche persone alle messe domenicali, eccezion fatta per i supermercati (i pochi aperti anche la domenica) che invece hanno registrato, tra sabato pomeriggio e ieri mattina, un'impennata delle vendite, soprattutto nelle vicinanze di Oriago, a Chirignago e a Spinea.

TUTTI A FARE PROVVISTE

«Sembra proprio che la gente voglia fare scorta dopo quello che sta succedendo a Mira» commenta una commessa alla Despar di Chirignago, ad una manciata di chilometri da Oriago dove nella corsia della pasta, complici anche le offerte, gli scaffali sono stati quasi svuotati. Il sindaco Marco Dori, anche alla luce delle ultime notizie sul secondo caso di Coronavirus a Mira, ha ribadito ai miresi che le norme diffuse dal Ministero della Salute, ovvero: lavarsi spesso le mani, evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, all'usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persona malate e altro. «Nel rispetto dell'ordinanza ministeriale e regionale ha spiegato Dori le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al 1. marzo compreso, sospese le attività sportive e le manifestazioni, ed anche i mercati settimanali. Resta in vigore l'obbligo per coloro che presentano sintomi influenzali di rimanere a casa e di contattare telefonicamente il medico curante o il servizio sanitario. Per tutti si raccomanda il rispetto del decalogo di norme igieniche predisposto dal Ministero della Salute».

CONTATTI VIA SOCIAL

A Oriago annullate anche le attività parrocchiali, anche se in serata il provvedimento è stato allargato a tutte le parrocchie del Patriarcato. A S. Maria Maddalena, San Pietro e Ca' Sabbioni il parroco, don Cristiano Bobbo, ha informato i parrocchiani che nel rispetto dell'ordinanza della Regione, saranno sospese fino al 1 marzo anche tutte le attività ed eventi legati alla nostra parrocchia, quali la Festa di carnevale di martedì 25, le ceneri, tutti gli incontri di catechesi, le attività dei gruppi giovani e scout, fatto salva diversa comunicazione sospensiva. Insomma anche se il Comune di Mira non è stato chiuso come nei comuni attorno a Vò Eugeneo, i cittadini hanno comunque preferito autoisolarsi, soprattutto per prudenza, in attesa degli sviluppi. Gli unici contatti restano attraverso i social e i gruppi WhatsApp dove imperversano comunque le comunicazioni ufficiali del Comune di Mira, gli inviti ad evitare il panico.

Luisa Giantin

