L'EMERGENZA

MIRA Studente positivo al Covid-19 alla scuola media Leopardi di Mira Taglio, l'intera classe è stata sottoposta a tampone rapido mentre dirigente scolastica e famiglie attendono indicazioni dall'Ulss 3 per l'eventuale quarantena. Salgono a due, dall'inizio dell'anno scolastico, i casi di alunni positivi nelle scuole medie di Mira. Dopo il primo caso, avvenuto la scorsa settimana, in questi giorni è stato registrato un nuovo episodio nella scuola secondaria inferiore Giacomo Leopardi di via Enrico Toti a Mira che conta complessivamente 220 alunni distribuiti in 11 classi.

Un alunno dopo aver evidenziato sintomi riconducibili al Covid-19 è stato sottoposto a tampone, ed è risultato positivo. A fronte della comunicazione di positività da parte del pediatra del ragazzo e della scuola al Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3 Serenissima è scattato immediatamente il protocollo Covid 19 previsto per gli istituti scolastici. Il Dipartimento ha considerato i compagni di classe, come contatti stretti dell'alunno positivo, e ha invitato le famiglie a sottoporre l'intera classe all'esame dei tamponi rapidi, il cui esito viene fornito direttamente nell'arco di una quindicina di minuti.

«Al momento la classe non è in quarantena ha spiegato ieri pomeriggio la dirigente scolastica Alessandra Lorini dell'istituto comprensivo di Mira 1 Luigi Nono Siamo in attesa di essere contattati dal Dipartimento, che, sulla base dell'esito di tutti i tamponi rapidi effettuati, ci fornirà le indicazioni, se predisporre un periodo di quarantena per l'intera classe». Come già avvenuto nella maggior parte dei casi, mentre i tamponi vengono considerati come screening e somministrati a classe e docenti considerati appunto contatti stretti, sta all'Ulss 3 decidere se, e come, predisporre la quarantena della classe stessa. «Nel frattempo sottolinea la dirigente scolastica abbiamo provveduto ad effettuare negli ambienti della scuola media Leopardi frequentati dalla classe interessata un procedimento di sanificazione ad ossigeno, facendo intervenire anche una ditta specializzata esterna che certificherà l'operazione di disinfezione. Ora l'ultima parola spetta al Dipartimento di prevenzione su come procedere, dopo l'esito dei tamponi ai ragazzi».

Si è conclusa invece positivamente la vicenda della scuola elementare Ippolito Nievo di Gambarare, che fa parte dell'istituto comprensivo Luigi Nono, che mercoledì mattina, alla riapertura del plesso, dopo aver ospitato le sezioni dedicate alla tornata elettorale, non era stata completamente pulita né tantomeno sanificata. Al primo piano nelle aule e nei bagni dedicati ad ospitare le forze di polizia, il personale Ata, aveva trovato disordine e cestini ancora pieni. A quel punto i genitori, in accordo con la dirigente scolastica, avevano riportato a casa gli oltre 170 alunni della Nievo. «Mi dispiace per il disagio creato alle famiglie spiega la dirigente Lorini ma considerate le attente misure di prevenzione del contagio previste del Ministero negli istituto scolastici e l'impegno quotidiano da parte del personale scolastico, dei docenti e degli stessi alunni non potevo esporre i bambini ad un eventuale rischio. Il Comune di Mira, nella giornata di mercoledì ha provveduto a effettuare una seconda sanificazione dei locali, soprattutto del primo piano, e questa mattina (ieri ndr) i bambini sono tranquillamente rientrati a scuola».

Luisa Giantin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA