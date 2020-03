SERVIZI ON LINE

MIRA Dal Comune di Mira una nuova app, gratuita, per accedere e presentare pratiche, ricevere informazioni e presentare segnalazioni dal proprio telefonino e senza accedere agli uffici comunali. L'applicazione era allo studio già da alcuni mesi per semplificare e rendere più accessibile la macchina burocratica attraverso una maggiore informatizzazione. L'emergenza coronavirus e le nuove disposizioni nazionali che hanno costretto a ridurre all'osso anche il personale dipendente presente in Comune, da questa settimana gli uffici ricevono infatti solo per appuntamento, hanno costretto il vicesindaco Gabriele Bolzoni, con delega alla Digitalizzazione, che ha curato il progetto ed il sindaco Marco Dori ad accelerare i tempi.

«In questi momenti difficili questa applicazione ha commentato il sindaco Marco Dori rappresenta non solo un'iniziativa di semplificazione ma uno strumento in più per essere al servizio dei cittadini e per stare loro vicino». Da questa settimana è infatti scaricabile l'applicazione, sviluppata in gran parte in casa dal servizio informatico del municipio, gratuitamente attraverso Google Play per i sistemi Android, e su App Store per i sistemi Apple, cliccando Comune di Mira. Attraverso questo strumento i cittadini potranno accedere via internet ai servizi a 360 gradi, tra i quali le richieste presentate sempre online agli uffici e le segnalazioni sul territorio, oltre ad essere costantemente aggiornati sugli eventi in calendario con informazioni su date, orari e location; scoprire i luoghi da non perdere e gli itinerari più adatti ai propri interessi. Una assoluta novità a livello locale. «Con questo strumento tutto è a portata di mano - spiegano Dori e il vicesindaco Bolzoni - Bastano pochi clic per avere documenti come quelli dell'anagrafe o regolare i pagamenti, oltre ad essere uno strumento di trasparenza e partecipazione. In questo momento così difficile aggiungono i due - era importante dare ai cittadini uno strumento in più per poter essere in contatto con noi e i nostri servizi. Dobbiamo cambiare abitudini e fare da casa quante più cose possibili». Non solo, dopo l'istituzione del numero verde per buche e illuminazione, la nuova app permette di segnalare, con foto e geolocalizzazione, l'abbandono di rifiuti, problemi di arredo urbano e verde pubblico, animali randagi, inquinamento ambientale e richieste di riparazioni.

Luisa Giantin

