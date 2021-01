IL BILANCIO

VENEZIA Dodici decessi, cioè una croce all'ora perché ieri l'unica rilevazione è stata quella della mattina delle 8. Così tra le 17 di mercoledì e le 8 di ieri mattina il Veneziano ha contato altri 249 nuovi casi di contagio, che salgono così a 46.465, dei quali 12.721 attualmente positivi, numero in calo. Come, ma solo di un'unità, i ricoveri totali (517) come quelli delle persone in Terapia intensiva, scesi a 54. I decessi sono stati quindi 12, che portano il conto totale a 1.316 dall'1 marzo.

MIRA

Mira continua a pagare un prezzo molto alto in termini di decessi per Covid, altre 3 le vittime in questi giorni. La comunità di Malcontenta, che oggi saluterà Ivan Busso, il falconiere di 42 anni morto per conseguenze legate al Covid il 1 gennaio, piange la scomparsa di Lino Longo, 72 anni, deceduto per covid nei giorni scorsi. Longo era stato ricoverato all'ospedale di Dolo lo scorso 30 dicembre per gravi problemi respiratori legati al virus. Le sue condizioni sono apparse ben presto gravi, al punto che il settantaduenne è stato intubato e trasferito in terapia intensiva. Longo è morto il 13 gennaio. L'uomo, che abitava con la famiglia a Moranzani, in via Pallada, era molto conosciuto a Malcontenta e a Mira. Ex operaio a Porto Marghera una volta in pensione si era dedicato alla sua passione, i motori delle barche, diventando un vero e proprio punto di riferimento per amici e appassionati per la sua abilità nel sistemare i motori delle imbarcazioni da pesca in laguna. In molto lo ricordano anche come un infaticabile volontario nelle varie feste dell'Unità, del 1. maggio e del 25 aprile che si svolgevano nella zona, persona riservata e attenta, non mancava mai di mettersi a disposizione per aiutare chi aveva bisogno. In tanti in questi giorni hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia, alla moglie Gabriella e al figlio Antony ricordando Lino come «una persona speciale, affettuosa ed altruista». «Lino era un vero amico ha ricordato Maurizio Barberini assessore all'Ecologia di Mira - la sua scomparsa lascia un vuoto». I funerali di Lino Longo saranno fissati appena i famigliari, anche loro colpiti dal covid, usciranno dalla quarantena. In questi giorni a Mira è stato registrato un leggero calo di contagi, 653 nella giornata di mercoledì scorso mentre il 10 gennaio aveva raggiunto la punta di 696 persone attaccate dal virus. L'elenco dei decessi però non si ferma, se a maggio dello scorso anni i decessi per Covid a Mira erano stati 25, ora la seconda ondata sta registrando più vittime rispetto alla prima, al punto che in questi giorni sono stati quasi 60 i miresi morti per Covid o per le conseguenze legate al virus. Sempre a causa del virus è infatti mancato nei giorni scorsi Antonio Ferrari, 76 anni, residente a Marano di Mira e da giorni ricoverato all'ospedale covid di Dolo. Nella Casa Don Orione di Trebaseleghe che accoglie persone anziane autosufficienti e non autosufficienti è mancata nei giorni scorsi anche Silvana Calore, 89 anni, originaria di Mira. La donna era ospite nella struttura da tre anni.

CEGGIA

Giuseppina Draghicchio, deceduta per Covid, all'ospedale di Jesolo, aveva 81 anni. Profuga istriana, vedova Francesco Rondalli, di origine romana, era emigrata in Libia ed era rientrata in Italia negli anni '80, raggiungendo la sorella Italia, anche lei profuga Istriana emigrata in Libia fino agli anni '70, e che rientrata a Ceggia gestiva, in via Roma, la pasticceria di fronte al Bar Centrale il cui edificio è stato poi utilizzato, una volta chiusa la pasticceria, per l'ampliamento del negozio di abbigliamento Eraldo. Giuseppina Draghicchio lascia il figlio Francesco, la sorella Italia e i fratelli Gioacchino e Gregorio.

