VENEZIA Una leggera frenata nei contagi con 95 nuovi casi che portano comunque a una discesa a 5.605 degli attualmente positivi. Poi 204 ricoveri totali (-5) di cui 14 in Terapia intensiva (-3). Sei i decessi di giornata che in totale diventano 1.617. È questo il biilancio delle ultime 24 ore del coronavirus, che tra le vittime ha fatto registrare Lucio Terrin, 71 anni, storico punto di riferimento della Sinistra mirese. Originario di Camponogara Lucio risiedeva da diversi anni a Mira ed ed era, da sempre, un instancabile organizzatore di iniziative, dalle campagne elettorali del partito alle feste dell'Unità fino alle iniziative di sensibilizzazione. Era stato iscritto al Pci, poi al Pds-Ds e al Pd ed era stato tra i primi ad iscriversi ad Articolo Uno a Mira. Iscritto all'Anpi era un infaticabile organizzatore e collaboratore di tutti gli eventi della sinistra a Mira. Per diversi anni aveva lavorato all'ospedale di Dolo come centralinista ma era stato anche rappresentante dei soci della Coop di Mira e, una volta in pensione, si era impegnato nello Spi Cgil e poi come volontario di Emergency. Il settantunenne era stato contagiato dal covid a dicembre insieme alla moglie Annalisa, lei nelle settimane successiva era migliorata mentre Lucio continuava a restare ricoverato nell'ospedale Covid di Dolo. Nell'ultimo mese era rimasto in terapia intensiva e intubato. Negli ultimi giorni si era anche negativizzato ma il fisico già provato dalle conseguenze legate al virus ha ceduto. Lucio lascia oltre alla moglie Annalisa i figli Carlo e Riccardo.

Aveva invece raggiunto l'età di 80 anni, arrivato a Chioggia, da Caserta, oltre sessant'anni fa, Alfonso Gallo. All'epoca era un ragazzo che svolgeva il servizio di leva nell'aeronautica e lo avevano assegnato alla base di Cà Bianca. Ma a Chioggia Alfonso aveva conosciuto l'amore della sua vita, Anita De Grandis, con la quale si sarebbe sposato alcuni anni più tardi e dalla quale avrebbe avuto i suoi due figli, Roberto e Attilio. E' stato Roberto a dare l'annuncio della morte del papà, molto conosciuto in città perché il suo grado (era diventato maresciallo) e i compiti conseguenti, anche nei rapporti tra militari e civili, lo avevano messo in contatto con moltissime persone di tutte le categorie. «Ha lottato per 2 giorni dice Roberto dapprima in ospedale a Chioggia, poi a Dolo, in terapia intensiva. Aveva anche altre patologie, ipertensione e insufficienza renale, che hanno pesato sulle sue condizioni generali».

