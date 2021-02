MIRA

Nel veneziano tra i diversi i medici colpiti dal covid anche due vittime, Samar Sinjab di Mira e l'anestesista Francesco Gasparini, di Mirano rientrato dalla pensione proprio per combattere l'emergenza sanitaria. La dottoressa Samar come la conoscevano tutti a Mira, 62 anni, è stata il sessantesimo medico italiano vittima del covid. Era medico di medicina generale e aveva studio a Mira e nella frazione di Borbiago, dove risiedeva. Insieme al marito Omar El Mazloum, pediatra scomparso nel 2007, entrambi di origini siriane, avevano studiato e messo radici a Mira. Samar ha lavorato fino all'ultimo per curare i suoi pazienti e anche dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata dopo il contagio, ha continuato a seguire i casi più gravi, comunicando con loro telefonicamente e con messaggi, fino al decesso avvenuto il 9 aprile scorso. Una dedizione che ha trasmesso anche al figlio Rafj El Mazloum, giovane medico legale, che pochi mesi dopo la scomparsa della madre ha ottenuto dall'Ulss l'incarico di sostituirla nella sua professione a Mira. A dimostrazione di quanto fosse amata la dottoressa, pazienti e conoscenti, hanno promosso una petizione per intitolarle una strada o un luogo significativo.

IL RICORDO

«La nostra comunità non dimentica ha sottolineato Marco Dori sindaco di Mira - Quando questa battaglia sarà vinta, sarà doveroso un momento di ricordo per tutte le vittime della pandemia. Stiamo già pensando ad uno spazio o ad un monumento per i nostri caduti».

A Mirano nessuno dimentica la dedizione del medico anestesista Francesco Gasparini, 67 anni di Mirano, scomparso vittima del covid lo scorso 10 dicembre. In molto lo ricordano per la sua carica umana e l'alta professionalità. Nonostante fosse in pensione, davanti alla pandemia e all'emergenza sanitaria Gasparini era tornato in corsia per dare una mano ai colleghi, tra guardia mediche, urgenze e Pronto soccorso all'Ospedale civile di Venezia, ma anche a Dolo e Mirano. Il medico però è stato contagiato da quello stesso virus che aveva cercato di combattere e dopo un mese di ricovero Gasparini è deceduto all'ospedale all'Angelo di Mestre. (L.G.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA