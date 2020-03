MIRA

L'emergenza Coronavirus rischia di avere ripercussioni sulle donazioni di sangue e l'Avis lancia l'appello ai donatori. Nell'ospedale di Dolo però l'accoglienza dei volontari ha suscitato qualche perplessità, con donatori costretti a misurarsi in autonomia la temperatura con un vecchio termometro nel corridoio. Mentre l'Avis provinciale è fortemente preoccupata perché le donazioni di sangue questa settimana sono dimezzate compromettendo così le scorte necessarie. A Dolo, al Centro Trasfusionale, l'altra mattina c'è stato qualche problema nel seguire le nuove procedure previste per i donatori.

«Sono andato a donare il sangue all'ospedale di Dolo come mio solito ha lamentato un donatore e mi hanno fatto misurare la temperatura, da solo, con un termometro vecchio, come quelli a mercurio, in piedi, in corridoio, prendendolo da una bacinella piena di alcool. Mi aspettavo una accoglienza diversa».

«Le recenti disposizioni replica però Tito Livio Peressutti presidente dell'Avis provinciale prevedono che prima dell'ingresso dal donatore nelle apposite salette d'attesa del Centro Trasfusionale venga misurata la temperatura corporea. Un accertamento necessario legato alla prevenzione in una situazione di emergenza come quella in atto in questi giorni, ma che, in alcuni casi, non ha trovato le condizioni più idonee. In questi giorni però i Centri Trasfusionali si stanno dotando di termometri ad infrarossi, più pratici e veloci ma i donatori saranno comunque invitati ad attendere qualche minuto in più, per la misurazione, all'esterno del Centro ma dentro la struttura ospedaliera».

Un episodio, quello di Dolo, che non dovrebbe quindi ripetersi. «Non vorremmo che i donatori fossero scoraggiati a donare proprio in questo momento di difficoltà, per un singolo episodio, legato a disposizioni necessarie ma alle quali non si era forse perfettamente preparati afferma il presidente dell'Avis provinciale Il nostro invito è invece proprio quello di donare il sangue soprattutto in questo momento nel quale stiamo mettendo a rischio le scorte di cui disponiamo a causa delle donazioni dimezzate. Chiediamo ai donatori pazienza ma soprattutto senso di responsabilità, superando le paure e invitandoli a donare».

Luisa Giantin

