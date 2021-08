Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MIRAGrave infortunio sul lavoro, ieri mattina, nello stabilimento della Farrau di Caselle, in provincia di Padova, la ditta di via Marconi che si occupa di produrre e commercializzare profilati in ferro.A riportare il grave schiacciamento di una gamba C.A. 52 anni, operaio residente a Mira in provincia di Venezia, dipendente di una ditta esterna alla Ferrau, anche questa con sede nel veneziano. Ieri mattina l'operaio stava effettuando un...