Giornata tranquilla all'ostello A Colori di Giare, i migranti in isolamento preventivo dopo un caso di positività al Covid19 sono stati rassicurati da operatori della cooperativa e amministrazione comunale di Mira.

Ieri nel pomeriggio ho effettuato un nuovo sopralluogo nell'ostello afferma il sindaco Marco Dori ho parlato con gli operatori e tutti i 22 migranti sono tranquilli nella struttura e non escono dalla stessa.

I ragazzi sono stati posti in isolamento preventivo da domenica scorsa, ossia da quando un operatore dell'ostello di origine camerunense e residente a Padova, è risultato positivo al Covid19. L'uomo svolge l'attività di mediatore culturale per conto della cooperativa Città Solare, proprio nella struttura di Mira ed il caso ha destato una certa preoccupazione per l'ipotesi di un nuovo focolaio. Nella giornata di martedì c'era stata qualche tensione nel centro proprio legata all'applicazione delle procedure di isolamento preventivo con l'intervento del sindaco Dori, dei Carabinieri della Tenenza di Mira e degli operatori della Cooperativa Città Solare che gestisce la struttura.

Alcuni dei migranti, inseriti anche nella comunità sociale di Mira, e soprattutto di Gambarare, lavorano presso le aziende agricole della zona, alcuni partecipano a corsi di lingua italiana altri ancora frequentano alcune comunità religiose.

Alcuni di loro erano preoccupati di perdere il posto di lavoro a causa dell'assenza forzata a causa dell'isolamento ha spiegato il sindaco Dori. Arrivano da cultura diverse dove la tutela del posto di lavoro non è così scontata, anzi. Per questo, la Cooperativa e anche come amministrazione, abbiamo preso contatti con le aziende agricole di riferimento spiegando la situazione e rassicurando al contempo i migranti di Giare che quando questo periodo sarà terminato, potranno tornare a lavorare.

Nei giorni scorsi sui gruppi social qualche cittadino mirese aveva messo in dubbio che i migranti di Giare rispettassero l'isolamento dichiarando di aver visto giovani di colore circolare in bicicletta per le strade.

Abbiamo verificato anche queste segnalazioni con la stessa cooperativa afferma il sindaco Dori. I migranti sono effettivamente nell'ostello, i ragazzi di colore che si vedono girare in bicicletta sono altri lavoratori che si recano al lavoro nelle aziende agricole del territorio ma che non riguardano i giovani della struttura di Giare.

