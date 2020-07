L'INCHIESTA

VENEZIA È l'unico veneziano indagato nell'inchiesta Taurus della procura distrettuale antimafia di Venezia che ha sollevato il velo su 39 anni di radicamento territoriale della ndrangheta di Gioia Tauro nel basso Veronese, tra Sommacampagna e il lago di Garda (ne parliamo alle pagine 2-3 dell'edizione nazionale). Per lui il sostituto procuratore antimafia Patrizia Ciccarese aveva chiesto il carcere, che però il gip Francesca Zancan non ha concesso. Comuque sia Gabriele Baldan, 55 anni, residente a Mira, è uno degli oltre cento indagati e ieri mattina è stato perquisito dai carabinieri del Ros. L'accusa? Aver partecipato all'importazione di droga, chili di stupefacente che poi rivendeva ai propri clienti. Uno dei reati che - pur non aprendo la strada ad un avviso di garanzia per associazione a delinquere di stampo mafioso - a Baldan costa l'inchiesta per acquisto, importazione, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti.

L'ORGANIZZAZIONE

Scrive il gip che Baldan e altri indagati, tra cui due albanesi residenti nel Trevigiano, «si associavano» e «predisponevano (...) una stabile organizzazione di attività personali e mezzi economici per il perseguimento del fine illecito comune e fornendo ciascuno un contributo materiale di beni e prestazioni secondo la ripartizione di ruoli e compiti strumentali al programma criminoso da realizzare, con l'aggravante della transnazionalità». Accuse che a Baldan e soci vengono contestate nell'arco di tempo tra l'agosto 2014 e il settembre 2015 nelle province di Verona, Treviso, Venezia e, in parte, in Slovenia.

Nella ricostruzione dei ruoli, il gip designa per il cinquantacinquenne di Mira la veste di chi «partecipava all'associazione acquistando, per il tramite di Simone Conte e Agostino Napoli, ingenti quantitativi di stupefacente per la successiva vendita a suoi stabili acquirenti».

In uno degli episodi finiti al centro dell'inchiesta Taurus, nel capitolo legato allo smercio di stupefacente, si legge che Baldan partecipava al giro che aveva importato dalla Slovenia quattro chili di cocaina al prezzo di 39.000 euro al chilo, sostanza che veniva trasportata in Italia nascosta nell'autovettura Seat con targa slovena. La cocaina poi veniva consegnata ad Agostino Napoli e Simone Conte «che - si legge nell'imputazione - cedeva a Gabriele Baldan» tra il settembre e l'ottobre 2014. Ancora cocaina un mese dopo. Cinque chili di stupefacente - al prezzo di 38mila euro al chilo - che Conte trasportava a Mira e «lo cedeva a Baldan, ai fini di ulteriori cessioni a terzi, al prezzo di 39mila euro al chilo».

Fino alla cessione di altri 5 chili di cocaina venduti da Conte a Baldan al casello autostradale di Treviso Nord. Baldan, poi, scrive il gip, li avrebbe usati «ai fini di ulteriore cessione a terzi». Mentre «ulteriori 5 chili venivano detenuti» da altri indagati «per una successiva consegna a Treviso non avvenuta a causa della fuga di Baldan dopo un controllo di Polizia, «a cui riusciva a sottrarsi a Mira il 29 gennaio 2015, danneggiando una vettura». Mossa per cui nei suoi confronti è scattata anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA