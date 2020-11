MIRA Centro sportivo di Mira chiuso per restauro ad aprile 2019, non ha ottenuto il bonus nel primo lockdown e ora non riceverà neppure il ristoro. Andrea Pavan gestisce con la famiglia l'Alex club di Mira, da anni un punto di riferimento per gli sportivi della zona, in un centro sportivo che offre un'ampia area dedicata a campi da tennis, calcetto, ma anche piscina, con servizio bar e ristorante per intrattenersi con gli amici dopo una seduta sportiva e accogliente rifugio invernale per gli allenamenti dei piccoli atleti quando le temperature all'aperto sono troppo rigide. «Il nostro centro sportivo è attivo da quarant'anni racconta Pavan - Fondato da mio padre e cresciuto di decade in decade con mille sacrifici, tanto lavoro ma con molte soddisfazioni. Con l'ultimo Dpcm siamo stati i primi a chiudere e davvero questa volta confidavo in qualche bonus, dico questa volta precisa Pavan - perché durante il precedente decreto rilancio, non ho ricevuto un centesimo di bonus, e invece anche questa volta nulla». In questi giorni Pavan ha contattato via Pec il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche il governatore della Regione Luca Zaia. Non gli ha risposto nessuno. Il centro sportivo Alex club è gestito dai Pavan e nella società lavorano oltre ad Andrea ed il padre, anche il fratello e la madre. «Tra il 2018 e giugno del 2019 il centro è stato chiuso per restauro, un investimento di circa 400 mila euro di cui 1/3 finanziato da mutuo e 2/3 da fondi personali racconta Pavan. Abbiamo faticato un po' a ripartire ma c'è stato il primo lockdown e siamo stati costretti a chiudere nuovamente. In primavera non abbiamo ricevuto nessun bonus in quanto la differenza tra il fatturato di aprile 2019 e aprire 2020 risultava Zero (ad aprile 2019 eravamo chiusi per restauro, mentre ad aprile 2020 eravamo chiusi per lockdown). A giugno abbiamo riaperto, adeguandole strutture alle nuove disposizioni anticontagio, con ulteriori spese e ora siamo ancora chiusi». Al danno della seconda chiusura si unisce la beffa. «Sono davvero sfiduciato denuncia il titolare dell'Alex club e mi chiedo, come ho chiesto nelle mie mail a Conte e Zaia, se ci sono altre alternative per riuscire ad avere degli aiuti a fondo perduto. C'è una grossa falla in questo ultimo decreto conclude - e sinceramente non riesco a capacitarmi di tutto questo».

Luisa Giantin

