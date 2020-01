LA TESTIMONIANZA

BELLUNO Commosso e pieno d'amore il ricordo del nonno, il soldato Tomaso Bombassei Vettor di Auronzo di Cadore (internato a Mauthausen) da parte di Luigi Bombassei De Bona. «Con immenso onore ho partecipato alla cerimonia commemorativa, e ringrazio a nome mio e di tutti i discendenti e parenti di mio nonno, il Presidente della Repubblica, il Prefetto di Belluno, tutte le istituzioni e tutti coloro che hanno partecipato», ha esordito il nipote del soldato Tomaso Bombassei Vettor.

I RICORDI D'INFANZIA

«La casa di mio nonno, che è stata la mia seconda casa nei primi 15 anni della mia vita, mi ha dato molto. In quel periodo ho avuto modo di ascoltare i racconti che mi faceva. Devo dire che non ha mai parlato molto volentieri di quel periodo trascorso nei campi di concentramento ha sottolineato Luigi Bombassei De Bona -, tuttavia di fronte alla curiosità di un ragazzo non mancò di raccontarmi. Racconti di sofferenze, fame, freddo ed umiliazioni ma anche di profondi legami d'amicizia che si instauravano in questi brutti momenti e di dolore per la visione dei prigionieri che attendevano rassegnati il sopraggiungere della morte».

I RACCONTI

E ancora. «Mi raccontava che l'unica cosa che li teneva in vita era la voglia di vivere dei vent'anni. Ci sono alcuni episodi che mi sono rimasti particolarmente impressi , come quando la possibilità di mangiare un topo era quasi considerata una festa grande e delle volte vi erano anche delle liti per spartirsi la misera preda ha raccontato -. Lui si riteneva fortunato perché era un ragazzo forte di montagna e veniva utilizzato come lavoratore nella cava e bracciante. Ricordava che la popolazione nei villaggi adiacenti al campo durante il loro tragitto a piedi verso luoghi di lavoro a volte gli porgevano il pane o una patata pur loro stessi avessero carenza di cibo. Un altro fatto che mi raccontava del malessere presente anche tra gli stessi soldati tedeschi che avevano la stessa giovane età: spesso questi impazzivano prosegue il racconto il nipote del soldato -. Mi diceva inoltre che comunque i prigionieri italiani venivano trattati meglio di altri pur privati del cibo e della dignità umana. Una semplice malattia o una ancora più semplice influenza era sinonimo di morte certa i veri nemici all'interno del campo erano il freddo la fame e i più fortunati, e solo i più forti, sono ritornati a casa. A guerra finita dopo la liberazione del campo mio nonno ritornò a casa. Pesava 38 chili per un uomo di quasi 1,90 metri di altezza dopo aver trascorso più di un anno e mezzo al lager».

LA LIBERAZIONE

Subito dopo la liberazione del campo, avvenuta da parte delle truppe americane nel maggio del 1945 , «ci sono stati episodi di alcuni prigionieri che sono morti per aver mangiato , perché lo stomaco era diventato talmente piccolo incapace di ricevere cibo. I soldati americani somministravano per questo motivo piccole dosi di cibo liquido». Mauthausen era tristemente noto come campo di punizione e di annientamento attraverso il lavoro «venne utilizzato anch'esso come campo di sterminio, da attuarsi soprattutto attraverso il binomio costituito dal lavoro forzato e dalla denutrizione, pur essendoci le tristemente note docce di gas e forni crematori».

Fe.Fa.

