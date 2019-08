«Mio figlio, rifiutato perché di colore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIORNO DOPOCHIOGGIA «Ho chiesto scusa a mio figlio per averlo fatto crescere in un paese che lo rifiuta, che lo tratta come un essere inferiore solo perché ha la pelle scura. Ma poi, ritrovando la lucidità gli ho detto e mi sono detta che da questo episodio odioso dobbiamo trarre forza perché solo al Cayo Blanco di Sottomarina abbiamo riscontrato un atteggiamento tanto sprezzante e arrogante tipico delle persone ignoranti e inadeguate al ruolo chiamato a svolgere tanto più in un locale pubblico. Ad Adria dove Pietro e la sorella...