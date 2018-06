CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ministro Matteo Salvini, il 2 giugno doveva essere la giornata della protesta in piazza e invece il governo è nato, lei ha partecipato alla parata militare ai Fori imperiali. E' la festa di tutti noi, ha detto il premier Giuseppe Conte. Si aspettava questo epilogo?«Ci ho lavorato per tanto tempo, io ci credevo anche se ne abbiamo passate e vissute di tutti i colori, però bene così».In questi 88 giorni non l'ha mai tentata il pensiero che forse vi conveniva andare alle urne? L'ultimo sondaggio Pagnoncelli dà la Lega addirittura al...