Ministro Bongiorno, il decreto sicurezza sembra aver condensato una larga opposizione. Come andrà a finire?«Si sta dipingendo la situazione attuale come se l'anomalia fosse il decreto sicurezza. Ma la vera anomalia è quanto succedeva in passato. In maniera fuorviante ed erronea si è accettato negli scorsi anni l'ingresso, indiscriminato, di chiunque in Italia. Con la conseguenza che oggi chi vuole garantire ordine deve fare i conti con un'eredità difficile da gestire. E addirittura, paradossalmente, viene accusato di razzismo e di...