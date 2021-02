GLI IMPIANTISTI

BELLUNO «Questo tira e molla ci ha messo in forte difficoltà - spiega Renzo Minella di Anef Veneto - parlo per me, ma a questo punto non è scontato che il 5 marzo si riesca a riaprire. Non è una doccia fredda ma è un'illusione durata una giornata. Per noi una riapertura avrebbe voluto dire lavorare comunque in perdita. Ora c'è il tema legato agli indennizzi e ai ristori. Concentriamoci su quello. Noi come Anef avevamo concordato ogni passo con la Regione, con il Cts, con il governo. Con Caner e Lanzarin avevamo fatto tutto quello che si poteva fare: la volontà c'era. Dopo l'ordinanza gli operatori si erano rimessi al lavoro immaginando di poter riaprire il 17: la volontà di partire c'era. Sapevamo che sarebbe stata una prova».

STAGIONE MAI DECOLLATA

Già l'assenza del Natale aveva chiarito che quest'anno sarebbe stata durissima. «Il mancato fatturato di Natale, i turisti stranieri mai arrivati, sapevamo che sarebbe stata complicata e che partire avrebbe elevato la perdita subita. Ora è chiaro che tutto diventa più difficile. Se la stagione fosse partita il 17 avrebbero aperto tutti gli impianti in provincia di Belluno dando una risposta alla filiera». Il circo bianco in questi mesi di pandemia aveva continuato a lavorare per farsi trovare pronto ad una riapertura. Inizialmente slittata a Natale, poi all'Epifania ed ora il nuovo rinvio che rischia di mettere la parola fine alla stagione più travagliata che lo sci abbia mai vissuto.

AMORE PER LA MONTAGNA

La gente però ama la montagna e anche ieri ha dimostrato di non perdere occasione per passare delle ore all'aria aperta. Sulle strade della provincia il traffico è stato sostenuto fin dalle prime ore del mattino. A Longarone i primi rallentamenti in direzione Cadore e Cortina già alle 9.30. Pochi minuti dopo la situazione era già così complicata che sul passo Staulanza, tra lo Zoldano e l'Agordino, le auto parcheggiate sul versante di Pescul costringevano gli altri automobilisti a procedere a senso unico alternato. Alle 11 le due corsie della bretella di Pian di Vedoia procedevano a passo d'uomo. Con il passare delle ore altri disagi sono stati segnalati sul passo Valles, sempre a causa del parcheggio selvaggio. Qualche difficoltà anche tra San Vito e Acquabona per chi era diretto a Cortina con i filtraggi per i Mondiali di sci. Non è andata meglio in Agordino con il traffico intenso tra Alleghe e Falcade. Poche ore dopo la situazione si è ribaltata e a metà pomeriggio venivano già segnalate le code in discesa. A scendere dallo Zoldano, a Tai verso Belluno, più in giù verso Longarone e in Agordino con i rallentamenti tra la Stanga e l'imbocco della Galleria dei Castei. Alle 21 il traffico era ancora sostenuto in Cadore tanto che anche chi ha provato tracciati alternativi si è trovato in coda. Senza lo sci, praticamente una domenica estiva.

